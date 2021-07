Full forvandling etter pause: – Det var ikke planen

RBK-spillerne ble stående med ryggen mot veggen de siste 45 minuttene. Til slutt gikk det skeis.

Kristoffer Zachariassen satte inn 2–1-scoringen for Rosenborg. Men det holdt ikke til seier. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

ODD-RBK 2–2:

- Vi fikk ikke tak i ballen, og ble liggende og forsvare oss. Til slutt fikk de en sjanse.

Even Hovland snakker om da Tobias Lauritsen og Odd utlignet til 2-2 rett før slutt i Skien søndag kveld.

- Det er fryktelig unødvendig, men det sier litt om situasjonen vi er i. Hadde vi vært litt mer i dytten, hadde vi nok fått med oss tre poeng i dag, sier han.

Mistet grepet

Rosenborg gikk til pause med 2-1-ledelse etter en bra førsteomgang. Bortelaget, som kom fra en rekke på fire kamper uten seier, var det beste laget og slapp Odd til svært lite på eget kunstgress.

RBK skapte flere fine muligheter på overganger, og satte Odd under press – spesielt i første halvdel av omgangen.

Det kampbildet endret seg kraftig etter pause.

RBK-trener Åge Hareide mener Rosenborg ikke var flinke nok til å holde på ballen etter pause. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

- Vi ble opptatte av å forsvare oss, og vi skulle forsvare oss. Men det var for dårlige på, var å holde på ballen da vi vant den. Vi ga den bort for tidlig. Det er litt Odds fortjeneste også, for de var gode i gjenvinningspresset. Litt større sikkerhet i pasningsspillet, hadde vært godt å ha med seg, sier Rosenborg-trener Åge Hareide.

Som fra siden kunne se at det etter hvilen nærmest var spill mot ett mål. Rosenborg ble liggende lavt i hele omgangen. Tidvis svært lavt.

Fikk ikke tak i ballen

Odd spilte ut til sidene, og la inn foran mål gang på gang.

For stort sett å se at Rosenborg-forsvarerne dunket ballen unna. Tilsynelatende med største letthet. Helt frem til Tobias Lauritsen pirket inn 2–2 i kampens siste minutt.

- Vi får 2-1 inn til pause og har bra kontroll. Jeg er skuffet over at vi ikke tar vare på sjansene vi har, og tar mer vare på ballen og får dem til å løpe mer i den andre omgangen. Vi blir liggende og forsvare oss i 45 minutter, og det er skuffende at vi ikke klarer å ta med oss mer, sier Even Hovland.

- Er det Rosenborg verdig å skulle forsvare seg i 45 minutter?

- Nei, det er klart at vi ikke vil det. Men vi greier ikke å få tak i ballen, og slår mye langt. I første omgang fikk vi tak i den, holdt på ballen, og fikk trykket dem bakover som vi ville. Men det skjer ikke i andre, og så må vi se på hvorfor vi ikke greier det, sier han.

– Til slutt får de et drittmål

Kristoffer Zachariassen, som etter hvert ble flyttet fra indreløperposisjon og ut på venstrekanten, konstaterer det alle med RBK-hjerte kunne se:

- I andre omgang ble vi for lave, og til slutt fikk de et drittmål.

- Hvordan kan det skje at det er så stor forskjell på to omganger?

- Vi ble løpende litt for mye imellom til å begynne med. Og så er det varmt og tungt. Det blir tungt i lengden, og det må ha litt med det å gjøre også. For det er aldri kampplanen at vi skal bli liggende sånn. Vi fikk ikke nok press på ballfører, og vi ble spilt lave. Det er tøft når vi ligger sånn så lenge, og da kommer det fort en mulighet, sier han.

Og konkluderer med at RBK-spillerne må ta med seg det som skjedde før pause. For det var en opptur sammenlignet med de foregående kampene.