Branns styreformann: Uaktuelt å sparke Ingebrigtsen nå

Prosjekt Kåre fortsetter, konkluderer Birger Grevstad jr.

Birger Grevstad jr. var lettet, fornøyd og svært glad etter at Brann endelig vant en kamp igjen. Foto: Øystein Vik

BRANN - STRØMSGODSET 3–0

Brann Stadion: – Vi har støttet Kåre hele veien og vi satser på dette prosjektet, sier Birger Grevstad jr.

Branns styreformann strålte etter at laget endelig vant en kamp - på syvende forsøk denne sesongen.

Da roen var i ferd med å legge seg over Brann Stadion slo han fast det alle lurte på: Kåre Ingebrigtsen fortsetter i jobben.

Etter seks tap på rad spurte mange seg om Grevstad og resten av styret ville sparke Kåre Ingebrigtsen om det ble nok et nederlag.

Men Brann vant da laget trengte en seier som mest, og onsdagens styremøte blir intet skjebnemøte for treneren.

Grevstad svarer slik på spørsmål om det er aktuelt å sparke Ingebrigtsen nå.

– Nei!

– Prosjekt-Kåre fortsetter?

– Ja, Prosjekt-Kåre fortsetter, understreker Grevstad.

Kåre Ingebrigtsens jobb er trygg. Foto: Tor Høvik

Ingebrigtsen: Ett resultat avgjør ikke min fremtid

Styreformannen fikk med seg at spillerne i en BT-artikkel slo ring rundt Ingebrigtsen og uttrykte full støtte til sin trener. Da laget i tillegg leverte en seier mot Strømsgodset, var det meste av tvil fjernet. I alle fall inntil videre.

Laget ligger fortsatt godt plassert i bunnkampen i Eliteserien.

– Jeg var spent på å se hvor gode spillerne var i hodet etter seks tap. Jeg synes vi fremsto veldig bra spillmessig i dag. Det virker som om spillerne tror på det trenerne sier.

– Det er viktig for oss å se dette. Vi tok et standpunkt med å satse på de unge, og det var et tøft valg. Men nå sto de frem i en vanskelig situasjon. Vi må se de positive tegnen, sier Grevstad.

Etter den svært viktige seieren fikk Kåre Ingebrigtsen spørsmål i Ballspark om jobben sin.

– Jeg håper ikke ett resultat avgjør om jeg er trener eller ikke, sier Ingebrigtsen.

Han håper klubben ser prosjektet han har begynt på og håper at klubben «står i det».

– Hvis jeg ikke er rett mann, får de finne ut det. Jeg har ikke tro på at det er ett resultat som avgjør min fremtid, sier Ingebrigtsen.

Annen tone enn rundt «LAN»

Grevstad vil ikke være helt med på premisset når BT spør om Ingebrigtsen reddet jobben sin med denne seieren. Han sier styret ikke har diskutert trenerens jobb, men forstår at spørsmålet kommer.

– Vi har valgt å stå last og brast, og vi har fått støtteerklæringer. Selv mine største kritikere har sendt meg meldinger i dag. Folk ser at vi er på vei mot noe.

– Så det er uaktuelt å sparke Ingebrigtsen nå.

– Ja, det skjer ikke nå.

– Kunne det skjedd med tap?

– Vi er et kollegium i styret, og det er ikke jeg som bestemmer slike ting alene. Vi har ikke diskutert alternativer. I dag vant vi. Hadde vi tapt, hadde vi måttet evaluere de første syv kampene.

Grevstad fortsetter med å si at han ikke helt klarer å se hvem som kunne gjort det bedre enn trenerne Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland. Og han peker på at opinionen rundt Brann fortsatt viser tålmodighet til prosjektet med unge spillere og mer fremoverrettet fotball.

– Jeg synes hele tonen blant supporterne og alle er en helt annen enn da vi skiftet ut Lars Arne Nilsen.