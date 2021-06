Gjert Ingebrigtsen: – Mye gruff med Henrik

Gjert Ingebrigtsen (55) legger ikke skjul på at han er usikker på hva Henrik Ingebrigtsen (30) kan prestere for øyeblikket.

I SISTE LITEN: Henrik Ingebrigtsen er klar for 5000 meter på Bislett fredag kveld. Jakob Ingebrigtsen venter til Firenze neste torsdag, mens Filip Ingebrigtsen trenger mer trening for han kan snøre konkurranseskoene. Bildet er fra Bislett i fjor. Foto: Vidar Ruud

– Det er mye gruff med Henrik. Det er en vanskelig balanse for ham. Det vi driver med er ferskvare, og han må hele tiden justere til der han er til enhver tid, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på Henrik Ingebrigtsens skadehistorikk og opp- og nedturer.

Henrik Ingebrigtsen sto opprinnelig ikke på startlisten til Bislett-stevnet «Night of Highlights» fredag kveld. Tidligere samme dag bestemte han seg imidlertid for å løpe, mot blant andre «Team Ingebrigtsen»-assosierte Per Svela (29) og Narve Gilje Nordås (22).

Stevnet vil bli vist på NRK fra klokken 21.30. 5000-meteren starter klokken 22.42.

Henrik Ingebrigtsen endte på 10. plass i sesongdebuten i Diamond League-stevnet i Gateshead 23. mai med 13.27,07.

– Ikke noe annet enn at han hadde lyst til å springe løp. Det er kjekkere enn å trene, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om Henrik Ingebrigtsens sene påmelding.

Torsdag i neste uke skal han sammen med lillebror Jakob (20) løpe 5000 meter i Firenzes Diamond League-stevne.

– Det er det som er planen, bekrefter Gjert Ingebrigtsen.

Før han tilføyer at de etter avreise kommende tirsdag antagelig blir borte til september. Med et mulig unntak for en svipptur til gamlelandet for å løpe i Bisletts Diamond League-stevne 1. juli. Det var opprinnelig planlagt arrangert 10. juni, men ble flyttet tre uker på grunn av Norges smittevern- og karanteneregler.

Det er årsaken til Gjert Ingebrigtsens forbehold «muligens hjem til Bislett».

– Det er ikke spikret. Blir det noe av, eller blir det ikke noe av. Det har vært så mye usikkerhet at det ikke har vært noen vits å gjøre en avtale med Steinar Hoen, sier Gjert Ingebrigtsen med referanse til Bisletts stevnegeneral.

Gjert Ingebrigtsen forteller at «hele gjengen» etter Diamond League-stevnet i Firenze drar opp til sitt vante høydetreningssted St. Moritz. Derfra er veien ikke lang til Monacos Diamond League-stevne 9. juli, der Jakob Ingebrigtsen (2. plass med europarekord 3.28,68) og Filip Ingebrigtsen (4. plass med årsbeste 3.30,35) løp 1500 meter og Henrik Ingebrigtsen (brøt) og Per Svela (8. plass) løp 5000 meter i fjor.

Gjert Ingebrigtsen legger også inn et lite forbehold når det gjelder denne delen av Team Ingebrigtsens plan.

– Monaco blir som det pleier å bli. Planene må være realiserbare. For noe kan de være OK å reise til Monaco, for andre ikke, sier han.

For Oslo-bosatte Filip Ingebrigtsen (28) var det ikke aktuelt å gjøre som sin Sandnes-bosatte storebror Henrik, å «stunt-starte» på Bislett fredag kveld.

– Filip er i trening. Men han må hente tilbake treningen han ikke har fått. Han henger litt bak i forhold til det han trenger å få, sier Gjert Ingebrigtsen.

Ps! Henrik Ingebrigtsens personlige rekord er 13.15,38 fra Heusden 20. juli 2019. OL-kvalifiseringskravet på distansen er 13.13,50. Ingebrigtsen er foreløpig kvalifisert via World Athletics ranking.