Innrømmer gambling med egen kropp

Dino Islamovic så hvass ut i treningskampene. Men etter nesten 400 eliteserieminutter står RBK-spissen fortsatt uten scoring.

Dino Islamovic lar seg ikke stresse av måltørken. I fjor sto han med én scoring de første tolv rundene. Det ble tolv mål til slutt. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

- Det er klart, jeg skulle gjerne gjort noen mål, starter Islamovic når han blir konfrontert med faktumet at Rosenborg-spissen står uten scoringer så langt i sesongen.

Han har startet fem kamper, og har vært på banen i totalt 396 minutter.

Resultat: To målgivende pasninger, to gule kort – og ingen scoringer.

- Jeg har ikke spilt alle kampene, jeg har gått glipp av noen på grunn av skade. Og jeg har spilt noen med skade også. Det er en risk jeg selv har tatt, men det er ikke noe å gruble over. Det er bare å fortsette, sier Islamovic.

- Risiko du selv har tatt? Hva mener du med det?

- Å spille med lyskeproblemene jeg hadde. Enten går det veien, eller ikke. Denne gangen gikk det ikke veien. Jeg spilte noen kamper jeg ikke burde spilt, og mistet noen kamper jeg ikke hadde misset om jeg hadde tatt riktig beslutning og stått over den første eller andre seriekampen.

Målfarlig

Islamovic scoret i forsesongens tre første treningskamper. Men i generalprøven mot Ranheim kjente han lyskeproblemene for første gang.

- Det kjentes riktig bra i hele forsesongen og på treningene, så det kom litt ubeleilig. Nå er det viktig å finne tilbake til den følelsen og den formen, sier han.

Og noen dager før sesongstarten mot Vålerenga, måtte Islamovic gå av treningsfeltet med det samme trøbbelet. Han rakk kampen, og startet også den påfølgende hjemme mot Viking.

Da måtte han av til pause, og var ikke å se på banen de tre neste serierundene.

- Jeg tror vi alle ville at jeg skulle fortsette med den bra formen jeg hadde i forsesongen, så er det til slutt min avgjørelse. Det er bare jeg som kan kjenne hvordan jeg føler meg. Og jeg tror min vilje tok over litt for mye, sier spissen.

- Han burde kanskje ikke spilt innledningsvis, men spillere vil gjerne spille. Én kamp gjorde ting verre, og det er ikke så bra, sier RBK-trener Åge Hareide, som samtidig er klar på at han tror lyskeskaden har satt angrepsvåpenet tilbake.

– Har spilt med skader før

Det er ikke helt uvanlig i toppidretten at iveren etter å spille kan trumfe skadetrøbbelet.

- Ja, og iblant får man belønning for det, og gjør mål selv om man spiller med en skade. Iblant gjør du ikke det. Jeg har spilt fotball med skade før, og gjort det bra og scoret mål. Det er en risk man tar, og jeg kommer nok til å ta den risken igjen. Det er sånn idretten er. Du får skader og du får velge om du vil ta risiko. Jeg er ikke stresset. De tre kampene jeg har spilt etter at jeg kom tilbake har vært positive, og jeg har kommet til litt sjanser. Det er klart at jeg gjerne ville scoret noen mål, men det kommer, sier Islamovic.

Spissen, som i fjor endte med tolv seriemål for Rosenborg, presiserer at han ikke skylder på lyskeskaden for at han står målløs når over en fjerdedel av sesongen er spilt

Ikke blir han oppjaget av det heller, sier han.

- Det er ikke noe å stresse med. Jeg hadde en liten periode i fjor også, og det kom seg. Nå kjenner jeg meg mye bedre enn i fjor, og vet at det kommer.

Får abstinenser

Islamovic er samtidig klar på at 400 minutter uten mål slett ikke er en drømmesituasjon.

- Nei, det er klart. Man får litt abstinenser. Men som sagt, jeg tror alltid på at man må fortsette å gjøre det man har gjort hele veien. Man kommer ingen sted med stress, det er bare å fortsette å trene på, sier han.

- Hva skal du gjøre for å få slutt på måltørken?

- Det er bare å fortsette. Jeg må komme meg i situasjoner der jeg kommer til avslutninger. Det var litt glissent med avslutninger i begynnelsen av sesongen, men mot Strømsgodset kom jeg til to-tre avslutninger. Samtidig får vi vel komme opp på et nivå der vi kan angripe mer og spiller bedre, så det er ingenting å være urolig for, sier han.

- Heldigvis har vi andre som har scoret. Dino er også i stand til å gjøre andre ting, som å binde opp spillere og skaffe plass for lagkameratene. Det er en viktig del av jobben hans, og så lenge vi vinner, er det viktigst, sier Hareide.