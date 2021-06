13 magiske minutter ga storseier for Tromsø-damene

Helene Sørensen (21) og Mali Motrøen Trøan (20) åpnet begge årets målprotokoll i storseieren.

MÅLSCORERE: Mali Motrøen Trøan (t.v.) og Helene Sørensen. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

TIL 2020 – FART 4–0

En eventyrlig start på kampen sørget for årets andre seier for TIL 2020-damene da de banket Fart hjemme på Fløya Arena.

Fra 4. til 17. spilleminutt lå ballen tre ganger i nettet etter scoringer av Helene Sørensen, Sandra Simonsen og Mali Motrøen Trøan.

– Mye mål, stor intensitet og kreativitet første halvtimen. Vi får tre kjappe mål, utnytter de sjansene vi får, men produserer også jevnt med målsjanser hele omgangen. Vi får et mye mer offensivt Fart-lag i 2. omgang, som er litt vanskeligere å spille mot når vi leder 3–0. Men vi holdt nullen og puttet et til mål, så det er veldig bra, sier Mali Motrøen Trøan til iTromsø etter kampslutt.

Tilbake med et smell

Trøan kom til Tromsø fra Rosenborg foran årets sesong og gledet seg over fremgangen i spillet etter tap i de to foregående kampene.

– Vi har mye bra spill til tider og lykkes med å bruke midtbanen, spille ball med stor forflytning i laget. Mye av det vi har øvd på begynner å sitte. Så det er artig, sier Trøan.

Helene Sørensen debuterte på seniornivå allerede i 2016 og spilte sin 60. kamp for grønntrøyene som har skiftet navn til TIL 2020. Dette var imidlertid årets første start.

– Jeg har slitt med skader i oppkjøringen, så dette var første kampen min fra start, så veldig artig at jeg scorer også da. Tilbake med et smell, sier Helene Sørensen.

Trøan hadde sin første scoring i offisiell kamp, mens Sørensen scoret sitt første for sesongen.

– Jeg har slitt med kneet og det har vært litt fra og til hele veien. Jeg har spilt, så har det blitt verre og så var det ut igjen. Jeg gikk glipp av fire treningskamper og når jeg spilte var det kun én omgang, så det kjentes også veldig bra, sier 21-åringen fra Tromsø.

Stortrives i Tromsø

De to 2000-modellene gledet seg over en viktig seier, som tar laget noen plasser opp på tabellen, og Motrøen Trøan, har funnet seg godt til rette i laget i sin nye hjemby.

– Tromsø er fin og jeg er veldig fornøyd. Det er et veldig bra lag, en sosial gjeng som har tatt meg godt imot, og et veldig bra trenerteam. Alt her oppe er veldig bra, så jeg tror det kan bli veldig bra og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Trøan.

Sørensen og Trøan forlot begge banen etter 78 minutters spill til fordel for Monika Lund Machlik og Emmy Olsen.

Sistnevnte brukte kun fire minutter på banen til å fastsette sluttresultatet til 4–0.

– Veldig moro at flere melder seg på. Vi er vel fire ulike målscorere, så det er kjempeartig at flere får seg mål sier Sørensen.

– Vi har en bred ball og det er hard kamp om plassene, slik det skal være i et lag, sier Trøan, som gledet seg over tre poeng.

– Tre poeng er alltid viktig, uansett hvilken kamp det er. Jobben må gjøres og i dag gjør vi en bra kamp. Selv om vi har mye å jobbe med, var det en solid kamp fra vår siden, sier Trøan.

Nå venter serieleder Røa borte i neste kamp.

– Det blir en krigerkamp, en tøff kamp, så det er bare å omstille og så stare analyse, så skal vi alltid være klar til neste helg, sier Trøan.

Etter 4–0-seier flyr imidlertid TIL 2020-damene høyt.

– Vi satser på tre nye poeng, sier Helene Sørensen.