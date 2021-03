Klæbo invitert i Bolsjunovs bryllup – tviler på om han kan dra

OBERSTDORF/OSLO (VG) Både Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo bekrefter til NRK at nordmannen er bedt i russerens bryllup, men coronapandemien gjør det vanskelig.

BLID: Johannes Høsflot Klæbo etter suksessen på sprinten. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Ja. Og Johannes er allerede invitert, svarer Bolsjunov på spørsmål om bryllupet.

Det var i en reportasje i magasinprogrammet VM-kveld at russeren bekreftet dette.

– Jeg har fått brevet med invitasjon, sier Klæbo.

Trønderen tviler imidlertid på at han får mulighet til å reise.

– Vi får se, men jeg tror dessverre at det blir litt vanskelig. Jeg skulle veldig gjerne ha vært der, det hadde vært hyggelig.

Stemningen kunne kanskje vært dårligere dersom det hadde gått galt her:

Johannes Høsflot Klæbo var overlegen på ankeretappen og knuste sin russiske rival opp den siste bakken.

– Jeg var nervøs, men fikk løpet litt dit jeg ville. Jeg regnet med at Bolsjunov skulle ta meg igjen. Da passet det meg fin at det ble litt rykk og napp, sa Klæbo til VG.

Bolsjunov vekslet 35 sekunder bak Klæbo i tet, men hentet forspranget på kun fire kilometer. Bolsjunov klarte derimot aldri å kvitte seg med nordmannen som hadde full kontroll.

– Han må nok gå hardere lenger for at jeg skal slippe, var Klæbos melding til russeren i NRK-intervjuet.

Bolsjunov har vært i flere kontroversielle situasjoner denne sesongen - både med og uten nordmenn. I Lahti var det Hans Christer Holund som ble provosert av russeren etter at de to krasjet mot slutten av tremilen. Dagen etter skapte Bolsjunov igjen overskrifter etter at han slo etter finske Joni Mäki med staven og mer eller mindre kroppstaklet ham etter målgang.

KLEM: Alexander Bolsjunov blir gratulert av Johannes Høsflot Klæbo etter 30 kilometer med skibytte. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix