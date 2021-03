Store forskjeller i Europa League: Molde desidert sist på liste

Moldes spillerstall er langt mindre verdt enn motstanderne i Europa League, ifølge anerkjent nettsted.

Eirik Ulland Andersen ble den store helten da Molde slo langt mer meritterte Hoffenheim i forrige Europa League-runde. Foto: REUTERS

«Pinligere blir det ikke!»

Det skrev den tyske tabloidavisen Bild etter at Hoffenheim tapte for Molde i forrige Europa League-runde. Nå skal Molde spille mot spanske Granada.

Det blir enda en kamp mellom to lag med svært ulike forutsetninger. Slik hadde det blitt uansett trekning.

Verdien på Moldes spillerstall er klart lavest av Europa Leagues gjenværende lag, ifølge det anerkjente nettstedet transfermarkt.com. For eksempel er verdien på Granadas stall åtte ganger høyere. Dessuten er lagets midtbanespiller Yangel Herrera (som er på lån fra Manchester City) verdt mer enn hele Molde-laget, ifølge Transfermarkt.

Yangel Herrera er verdt mer enn hele Moldes spillerstall, ifølge Transfermarkt. Foto: REUTERS

Molde-trener Erling Moe ler når han hører den sammenligningen.

– Dessverre. Det viser jo at norske spillere er litt underpriset ute i Europa. Han (Herrera) er verdt prisen sin. Mange norske spillere er underpriset når du ser hvilke kvaliteter de har. En del enkeltindivider i Norge og vårt lag skal ikke skamme seg for å være med på denne arenaen, sier Moe.

Fakta Verdien på spillerstallene i Europa League (i kroner) Manchester United: 7,5 milliarder Tottenham: 7,3 milliarder Arsenal: 5,6 milliarder AC Milan: 5 milliarder Roma: 3,8 milliarder Ajax: 3,4 milliarder Villarreal: 2,5 milliarder Shaktar Donetsk: 1,6 milliarder Dynamo Kiev: 1,2 milliarder Granada: 1,1 milliarder Dinamo Zagreb: 1 milliard Olympiakos: 0,92 milliarder Rangers: 0,81 milliarder Slavia Praha: 0,63 milliarder Young Boys: 0,57 milliarder Molde: 0,14 milliarder Tallene er omregnet fra euro etter dagens kurs. Verdiberegningene er hentet fra transfermarkt.com Les mer

Milliarder opp til Manchester United

Nærmest Molde på Transfermarkt-listen er sveitsiske Young Boys, som har en fire ganger mer verdifull spillerstall. Og stallen til Manchester United, med stjerner som Bruno Fernandes og Marcus Rashford, er 52 ganger mer verdt, ifølge Transfermarkt.

– Hva gir dere troen på at dere kan hevde dere på dette nivået?

– Erfaringen vår gjennom en del år. Vi klarer å være med å kjempe, selv om det er tøft for oss. Arsenal ble et par klasser for mye for oss. Men de klubbene bak, der har norske lag rimelig bra konkurranseforhold, mener Moe.

Å konkurrere mot lag som Hoffenheim og Granada er fullt mulig for norske lag, mener Molde-trener Erling Moe. Foto: REUTERS

I nettopp det sjiktet plasser han Granada, samt Hoffenheim – laget Molde slo ut for å ta klyvet inn i åttendedelsfinalen.

– Det er enormt imponerende, sier Erik Huseklepp, som følger Europa League tett som TV 2-ekspert.

– Du skal tilbake til da Rosenborg slo Milan og gikk videre fra Champions League for å finne noe like stort som det Molde gjør, mener han.

Nøkkelen bak suksessen

Huseklepp gikk selv videre fra gruppespillet med Brann i UEFA-cupen i 2007. De fikk bank av Everton i utslagsrundene. Huseklepp tror han vet nøkkelen bak Moldes suksess.

– At de tør å være Molde. Der har de imponert meg enormt. Selv mot Arsenal og Hoffenheim tør de å holde i ballen og stole på sitt eget spill. Det er enormt viktig for å lykkes i Europa, sier Hoffenheim.

Molde-Granada spilles over to kamper. Den første kampen spilles i Granada torsdag, før kamp to spilles på nøytral bane i Budapest uken etter.

– Erkjenner dere innad i gruppen at dere er underdogs?

– Vi ser todelt på det. I den første kampen på deres hjemmebane, ser jeg på dem som favoritter. Vårt mål er at oppgjøret skal leve før den andre kampen. På nøytral bane blir forskjellen mer utlignet.

Fra Hoffenheim-kampen er Stian Gregersen og Martin Bjørnbak tilbake. Etzaz Hussain kan først bli klar til returkampen, ifølge Moe.

Fakta Åttendedelsfinaler i Europa League Ajax (Nederland) – Young Boys (Sveits) Dynamo Kiev (Ukraina) – Villarreal (Spania) Roma (Italia) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina) Olympiakos (Hellas) – Arsenal (England) Dinamo Zagreb (Kroatia) – Tottenham (England) Manchester United (England) – Milan (Italia) Slavia Praha (Tsjekkia) – Rangers (Skottland) Granada (Spania) – Molde (Norge) Oppgjørene spilles over to kamper. Les mer