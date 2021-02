McTominay sendte United videre: – Fantastisk scoring

(Manchester United – West Ham 1–0 e.e.o.) Etter 97 minutters lidelse frelste Scott McTominay Manchester United. Ole Gunnar Solskjær & co. er klare for kvartfinalen i FA-cupen.

– «Scottie» var spiss som ung. Han avslutter med autoritet. Du ser at han liker seg i slike situasjoner. Han bare feide ballen inn i nettet, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju vist på Viasat.

United-manageren plasserte sine giftigste menn på benken i snøværet på Old Trafford. Men etter hvert måtte Solskjær inn med Bruno Fernandes, Scott McTominay, Edinson Cavani og Luke Shaw.

Fernandes var involvert da McTominay traff blink. En liten touch fra Marcus Rashford og Uniteds skotske midtbanespiller kunne dra til med høyrefoten etter et sugende løp fra egen 16-meter og frem til det avgjørende skuddet.

– En fantastisk scoring, mente John Arne Riise i Viasats studio.

Lukasz Fabianski hadde stoppet de to United-sjansene kampen hadde inneholdt i løpet av en time og 36 minutter. West Ham skapte nesten ingen ting - hverken i ordinær tid eller i to ekstraomganger.

24-åringen Scott McTominay er blitt en nøkkelmann for Manchester United. Den blodne midtbanespilleren på 193 cm scoret Uniteds 3–2-mål mot Everton sist lørdag. Og ble også matchvinner da Watford ble slått 1–0 i sesongens første FA-cupkamp på Old Trafford.

DAGENS MANN: Scott McTominay feires av Edison Cavani og pasningslegger Marcus Rashford. Foto: Martin Rickett / POOL PA

Han har scoret syv mål på de siste 30 kampene.

– Han har hatt en enorm utvikling, sier Viasats Jan Åge Fjørtoft og beskriver det med at midtbanespilleren stadig tar større plass i Solskjærs United.

– Vi burde ha avgjort kampen før. Vi dominerte, men du kan aldri føle deg sikker om et lag som West Ham, sier Ole Gunnar Solskjær. Manchester United vant sin niende strake FA-cupkamp på Old Trafford.

– Selvsagt ønsker vi å gå til finalen. Vi ønsker å vinne mesterskap, sier Solskjær etter fire semifinaletap på ett år. Den siste for Manchester City 7. januar.

– Et tungt tap, sier West Ham-manager David Moyes etter tapet for klubben han mislykkes i for syv år siden.

United dominerte gjennom stort sett hele 1. omgang. Men både den kreativiteten til Bruno Fernandes og Edinson Cavanis spissbevegelser var plassert på benken av Solskjær. United slet med å finne nøkkelen til å låse opp West Hams forsvarsspill.

Typisk nok måtte det til en dødball for å skape en sjanse de første 45 minuttene. Victor Lindelöf headet via låret til West Ham-stopper Craig Dawson. Keeper Lukasz Fabianski strakte seg og slo ballen i stolpen med venstre hanske.

West Ham mistet Dawsons stopperkollega Angelo Ogbonna etter en ankelskade tidlig i omgangen. Knottene til Anthony Martial ødela kvelden for italieneren.

VENTET LENGE: Ole Gunnar Solskjær satte Edinson Cavani inn først fem minutter før ekstraomgangene startet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Dødt og energifattig fra West Ham, sa John Arne Riise i Viasats studio.

– Vi hadde komplett kontroll, men vet fra sist lørdag at alt kan skje, sier Ole Gunnar Solskjær og viser til de to poengene som forsvant på overtid av overtiden i 3–3-kampen mot Everton lørdag.

Marcus Rashford fikk Manchester Uniteds andre store sjanse etter pause. Men polske Fabianski var igjen på plass med glimrende keeperspill på en middels avslutning.

Etter 74 minutter Bruno Fernandes og Scott McTominay inn for et United som hadde stoppet nesten helt opp. Etter 85 minutter kom også Edinson Cavani på. Men det var West Ham som fikk de siste sjansene i den ordinære tiden.

Aaron Wan-Bissaka var i nærheten av ballen med hånden på en sklitakling, men dommeren valgte riktig og dømte ikke straffe.

– Jeg er glad jeg ikke sovnet i 2. omgang, sa Viasat-ekspert Bojan Djordic. Den tidligere United-spilleren kritiserte Ole Gunnar Solskjær for å være for sen med å sette inn Bruno Fernandes og Edinson Cavani.

Pluss Scott McTominay.