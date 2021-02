De beste skøyterne har flyttet fra Bergen: – Folk mister håpet

Antall junior- og seniorskøyteløpere i klubben er halvert på få år. Maria Rabben (19) er en av dem som leier i Stavanger for å være sikret is.

Fra venstre Bo Oscar Lilletvedt (4), Maria Rabben (19), Øyvind Ryen Herland (13), og Elle Borgen Steen (12) på Slåtthaug kunstisbane. Foto: Marita Aarekol

Bare i løpet av høsten 2020 meldte fem av Fana IL sine unge skøytere flytting til Stavanger.

Maria Netland Rabbe er en av dem som flyttet til oljebyen i skøytesesongen for å trene. Hun har trent på Slåtthaug isbane i 15 år og mener treningsforholdene rett og slett er for dårlig.

– Det er egentlig ganske dritt. Det er lett å si «jeg er så tøff og trener i regn», men det er ikke gøy. Vi skulle veldig gjerne hatt en ishall.

I samme periode har minst seks personer sluttet, og ingen av klubbens seniorskøytere trener i Bergen.

Det ordinære garderobeanlegget står i fare for å rase sammen. Her er Bo Oscar Lilletvedt i den midlertidige garderobeløsningen på Slåtthaug. Foto: Marita Aarekol

Flytter for å satse

– Det går treigt, folk mister håpet og flytter, sier Rabben om det forvitrede skøytemiljøet i Bergen.

I over elleve år har nemlig byrådet i Bergen snakket om å få på plass et moderne isanlegg på Slåtthaug, og i 2017 vedtok bystyret at Bergen skal bygge Norges «neste nasjonalanlegg for innendørs lengdeløp».

Men som BT skrev nylig er planene fremdeles i det blå. I mellomtiden har Stavanger blitt den nye skøytebyen etter at Sørmarka Arena åpnet i 2010, ifølge Stavanger Aftenblad.

I august ble det kjent at skøyteprofilene Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Sindre Henriksen flyttet til Stavanger. Og nå har altså fem flere i Fana IL fulgt etter.

– På sikt kan hele miljøet rakne dersom det ikke skjer noe, sa Pedersen til BT for et par uker siden.

Fra venstre: Elle Borgen Steen (12), Bo Oscar Lilletvedt (14) og Øyvind Ryen Herland (13) står fremdeles på skøyter på Slåtthaug kunstisbane. Foto: Marita Aarekol

Flesteparten har gått inn i elitesatsingen i Stavanger, Team Sørmarka, som har sitt utspring i Stavanger Sandnes Skøyteklubb.

– For fem år siden var vi en gruppe på 25. Nå sitter vi igjen med 12. De eldste er vekke. Det er veldig synd, for vi trenger dem. Det er viktig for unge skøytere å ha eldre å se opp til, sier Camilla Farestveit, hovedtrener i Fana IL.

– Skøytemiljøet har smuldret opp

Farestveit forteller at det har vært frustrerende å drive med skøyter på Slåtthaug de siste årene.

– Vi føler det er problemer hele tiden og i mellomtiden har skøytemiljøet smuldret opp, sier Farestveit.

De fleste som skal bruke skøytebanen på Slåtthaug må skifte utendørs etter at garderobeanlegget ble stengt for et par uker siden. Foto: Alice Bratshaug

For noen uker siden måtte garderobeanlegget på Slåtthaug stenges på dagen fordi det er farlig å oppholde seg der.

Men også selve isbanen har vært nede for telling.

I desember 2019 var skøyteklubben uten is i cirka ti dager fordi isanlegget røk. Og året før ble isen lagt flere uker forsinket på grunn av anleggsarbeid i nærheten.

– Jeg har jo lyst til å bli ordentlig god, og det neste steget for meg er Stavanger. Det går ikke an å bli verdensmester på denne isen, sier skøyteløper Rabbe.

– Eller det går nok an. Men vi har mistet miljøet, og du kan ikke bli god alene, sier lagvenninne Benedicte Keltie Sætersdal (18).

Mener forsinkelsene skyldes været

Direktør Torbjørn Iversen i etat for idrett i Bergen kommune sier til BT at målet er å ha isen klar til 1. november hvert år, men både nedbør, temperaturer og vindforhold kan skape forsinkelser.

– Det står ikke på vilje eller evne. Vi forstår selvsagt at skøyterne ønsker seg en lengre skøytesesong, sier han.

– Er noe av problemstillingen her at anlegget er for gammelt?

– Det er et anlegg som har vart i 30 år. Det merker man.

– Og du mener det ikke er noen ting dere som drifter anlegget kan gjøre for å bedre forholdene?

– Nei, det opplever jeg ikke. Vi har dedikerte medarbeidere med stor kompetanse, og min opplevelse er at de gjør en god jobb.

Slik så det ut da OL-vinner Håvard Lorentzen hadde en sjelden økt på Slåtthaug for noen år siden. Nå har han flyttet fra Bergen til Stavanger for å få bedre treningsforhold. Foto: Marita Aarekol

Det er etat for idrett som bygger isen og drifter anlegget på Slåtthaug, men etat for bygg og anlegg er ansvarlig for selve byggene.

Iversen lar det være opp til sin kollega Christian Fossdal i bygg og anleggsetaten å svare på hvorfor isanlegget røk i 2019.

Ifølge Fossdal skyldtes dette et motorhavari på en av kompressorene til isanlegget etter at det ble installert en ny trafo i området.

Vil ha bedre rekruttering

Viasats skøytekommentator Mikael Flygind Larsen, sier Norsk skøytesport ønsker seg en bedre rekruttering.

– Å ha haller er avgjørende i det bildet, sier Larsen.

Viasats skøytekommentator Mikael Flygind Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han er kjent med tilstanden til anlegget på Slåtthaug, og mener det er bekymringsfullt at forholdene ikke er bedre.

– Bergen er en stor by hvor mange studerer. Med skøytemiljøet som er i Bergen, ville byen vært et attraktivt sted for skøyteløpere, dersom det hadde vært et ordentlig anlegg der, sier han.