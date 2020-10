Nadal tangerte den aller gjeveste rekorden: – Én av tidenes prestasjoner

Rafael Nadal vant sin 20. Grand Slam-tittel søndag. Måten han gjorde det på, var helt spesiell.

Rafael Nadal jubler for sin 13. Roland Garros-triumf. Foto: REUTERS

NOVAK DJOKOVIC-RAFAEL NADAL (0–6, 2–6, 5–7)

PANG!

Serve-esset dundret i grusen og ut av Novak Djokovic sitt rekkevidde. En maktdemonstrasjon for historiebøkene var over.

Det skulle bli en jevn strid mellom to av tidenes beste tennisspillere. I stedet feide Rafael Nadal rivalen Novak Djokovic av banen i søndagens Roland Garros-finale.

Rafael Nadal strekker seg mot tittelen «tidenes beste tennisspiller». Foto: AP

Det ble utklassing (6–0) i første sett. Så ble det litt mer kamp i andre (6–2). Da Nadal nøytraliserte et comebackforsøk i tredje sett, var det over.

– Dette er én av tidenes prestasjoner på Roland Garros-grusen, sa Eurosport-kommentator Christer Francke under kampen.

Nadal kunne juble for sin 20. Grand Slam-tittel. Han tangerte dermed Roger Federers verdensrekord (for herrer). Djokovic blir stående på sine 17 titler.

Fakta Nadals Grand Slam-titler Roland Garros: 13 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020) US Open: 4 (2010, 2013, 2017, 2019) Wimbledon: 2 (2008, 2010) Australian Open: 1 (2009) Les mer

Hevder han ikke tenker på rekorden

Etter finalen var ikke Nadal opptatt av Grand Slam-rekorden.

– Å vinne her betyr alt for meg. I dag tenker jeg ikke på den 20. tittelen og ha tangert Roger. Dette handler bare om å vinne Roland Garros, sa Nadal i et intervju vist på Eurosport.

Han takket også Djokovic for innsatsen.

– I Australia «drepte» han meg. I dag var min dag. Sånn er spillet. Vi har spilt mange ganger mot hverandre. Én dag vinner én av oss, en annen dag vinner den andre.

Uventet start

Kampen startet på sjokkerende vis med 6–0 i første sett til innbitte Nadal.

At en verdensener taper et sett 6–0, er helt spesielt. Dette hadde heller aldri skjedd med Djokovic i en Grand Slam-finale.

Djokovic sitt vanligvis imponerende retur-spill ble pulverisert av spanjolen.

– Dette er helt sinnssykt, sa tennisspiller Melanie Stokke da bilder av Nadals spill ble vist i Eurosport-studio.

Novak Djokovic spilte for å bli tidenes første herrespiller med to triumfer i hver av de fire Grand Slam-turneringene. Foto: AP

Etter Nadals 6–2 seier i andre sett var Storbritannias Davis Cup-kaptein Leon Smith full av lovord i radiosendingen til BBC:

– En feilfri kamp av Nadal. For øyeblikket må det være én av hans aller beste prestasjoner i Roland Garros, sa Smith.

Rafael Nadal var i fyr og flamme fra start og vant første sett uten å avgi et eneste game. Foto: REUTERS

Kongen av Roland Garros

Og Davis’ ord sier ikke lite. Dette var Nadals 102. kamp på Roland Garros-grusen.

Han har vunnet alle – unntatt to (mot Djokovic og Robin Söderling).

Nadal er dessuten oppe i 13 turneringsseire i Roland Garros. Den første kom for 15 år siden.

En 19 år gammel Rafael Nadal kysser Roland Garros-pokalen i 2005. Søndag vant han turneringen for 13. gang. Foto: AP

Flere Grand Slam-titler blir det ikke i år. Dette var nemlig årets siste Grand Slam-turnering i tennis.

