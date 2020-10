Nå vil brasilianerne også være en del av suksessen

Lucas Braathens alpinseier i Sölden blir lagt merke til også i et land uten snø.

Han har stupt fra tårnet før. Lucas Braathen møtte norske medier på timeteren på Hvalstrand bad fredag ettermiddag. Det ble ingen bading. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Sist søndag vant Lucas Braathen verdenscupåpningen for alpinistene. Det var hans første verdenscupseier.

Han ble nummer seks i samme bakke i fjor som 19-åring.

HVALSTRAND: Fjorden var blikkstille. På toppen av stupetårnet på Hvalstrand sto alpinsensasjonen Lucas Braathen. 20-åringen fra Hokksund og litt Bærum er omringet av fotografer på toppen av 10-meteren. Sånn er det nye livet til den ferskeste av alle alpinstjerner.

Storslalåmseieren i Sölden sist helg blir lagt merke til.

– Har du landet nå?

– Nei, det kommer jeg vel ikke å gjøre. Men sånn skal det være. Man skal jo si at man skal suge på karamellen og legge det fort bak seg, så har det vært utrolig gøy, sier han og gliser.

Ny kunnskap – vinnerkunnskap

Men tro nå ikke at han skal kose seg med seier til han taper.

– Det stilles forventninger nå til at jeg skal kunne levere på dette nivået. Fordelen er at du vet hva som skal til for at du skal vinne skirenn.

Vinne var nettopp det han gjorde i åpningen av verdenscupen på en bre i fjellmassivet over Sölden.

Lucas Braathen jubler etter sin første seier i verdenscupen. Det har gjort 20-åringen fra Hokksund ettertraktet. Foto: LEONHARD FOEGER, Reuters/NTB

Fakta Lucas Braathen Født: 19. april 2000 Fra: Hokksund Bor: Bærum og Oslo Klubb: Bærum Skiklubb Meritter: Sølv og bronse fra junior-VM. Verdenscupdebut: 8. desember 2018 i storslalåm i Val d'Isère. Beste plasseringer i verdenscupen: Seier i storslalåm Sölden 2020, ble nummer seks i samme bakke i fjor. Nummer 4 i Kitzbühel-slalåm i 2020. Ledet etter første omgang. Les mer

– Jeg er nok nesten mer lagt merke til i Mellom-Europa enn hjemme. Alpinsporten er større og trykket rundt er mer intenst. Men det er også mer hjemme nå, men i Norge må man jo være best for at de skal legge merke til.

Brasil ringer

Men det er ikke bare i Norge og alpinnasjonene på kontinentet at de har notert navnet til den uredde og sitatvennlige 20-åringen.

– Nå er brasilianerne på banen. Det er veldig gøy. Jeg føler meg nær til Brasil og har så lyst å introdusere dem til snø. Og nå som de har fått seg en utøvere er det stas. Det er kult at bestemor og bestefar og slekten kan lese om meg på sitt eget språk, sier han.

Braathen er halvt brasiliansk. Moren kommer fra landet, og han har vært årlig på ferie i Brasil. Men i år gikk det ikke. Pandemien ødela for den reisen. Etter seieren i Sölden har han gjort fire-fem intervjuer med brasilianske medier.

Før rennet i Sölden fortalte han at det til nå hadde vært begrenset interesse i morens hjemland for hans bragder. Men med seieren kom også telefonene på portugisisk som han håndterer relativt bra.

Etter poseringen på timeteren på Hvalstrand bad tok han trappen ned fra stupetårnet. Ingen bading denne litt hustrige høstdagen. Stuping har han dog drevet med i alle år. Livet handler ikke bare om ski og hundredeler. Gøy med gutta er viktig. Han skater, sykler, stuper og holder på med andre ting så fort mulighetene byr seg.

Inntil helt nylig var han også i et forhold med jente, men det ble lagt på is i vår.

– Nå er jeg singel. Veldig singel. Det kan du skrive, sier 20-åringen.

Men du finner ham ikke på Tinder. Du må lete i et vektrom, en skatepark eller i en skibakke skal du finne ungkaren Lucas Braathen.