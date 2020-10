Etterforskningen av Northug ferdig

Torsdag 13. august: Petter Northug stoppes av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved avkjøringen til Mogreina. Farten måles til 168 km/t. Politiet mistenker skiprofilen for å være ruspåvirket, og Northug tas med til legevakten for å avlegge blodprøve. Førerkortet blir beslaglagt, og senere samme kveld ransakes idrettsstjernens bolig. Der blir det funnet narkotika.

Fredag 14. august: Northug opplyser om hendelsen på sin Instagram-profil. 34-åringen skriver at han har gjort «en stor feil» og opplyser at det er kokain som ble funnet hjemme hos ham kvelden før.

Lørdag 15. august: Politiet opplyser til NTB at Northug foreløpig er siktet etter vegtrafikkloven, men at siktelsen kan bli utvidet.

Mandag 17. august: Politiet bekrefter at Northug er siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.