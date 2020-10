Italiensk storavis etter Hauges første Milan-scoring: – Jens vil forbløffe igjen

Nordmannens siste måned sammenlignes med en film.

Jens Petter Hauge banket inn sitt første mål i Milan-trøya. Foto: RUSSELL CHEYNE/NTB scanpix

Jens Petter Hauge scoret da Bodø/Glimt tapte mot Milan i Europa League-kvaliken i september. Det tok ikke lang tid før han var tilbake på San Siro – i Milan-drakt. Italienerne ble så imponerte at overgangen var i boks noen få dager senere.

Nordlendingen fikk 19 minutter i Serie A hjemme mot Spezia Calcio tidligere i oktober. Torsdag var han med til Skottland for å møte Celtic med nordmennene Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i Europa League.

Her setter Hauge inn sin første scoring for Milan. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Får skryt

Milan tok ledelsen 2–0, men Elyounoussi reduserte for hjemmelaget og det sto 2–1 da Hauge ble byttet inn ti minutter før full tid.

Det var alt angriperen trengte på å markere seg. Han ble spilt fri av Alexis Saelemaekers, dro seg forbi Celtic-midtstopper Shane Duffy og satte ballen kaldt i mål.

– Jeg er veldig glad for å ha fått min første scoring. Den kom på et godt tidspunkt, for vi var under press da Celtic jaktet på en utligning. Det tredje målet trygget seieren, og nå er vi i en god posisjon, sa Hauge etter kampen, som bortelaget vant 3–1.

I den italienske storavisen Gazetta dello Sport var Hauge i fokus etter kampen.

«Fra motstander til målscorer», er tittelen på nettsaken.

– Framover kan han spille hvor som helst, fra venstre til høyre og som angripende midtbanespiller. Milan har sikret seg et talent. Jens vil forbløffe igjen, skriver de.

Milan-trener Stefano Piolo har fått en god start på sesongen. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Sammenlignes med film

Avisen gir også et tilbakeblikk på Hauges karriere og at det for kort tid siden ikke var noen, inkludert ham selv, trodde at han kom til å spille for Milan.

Den siste måneden i 21-åringens liv sammenlignes med en film. Han spilte sin siste kamp i Eliteserien 27. september. Nå har han spilt i Serie A for en av Italias beste klubber.

– Konkurransen (i Milan) skremmer ham ikke. Hauge er ambisiøs og legger ikke skjul på det. Mot Celtic ga Piolo ham bare ti minutter, og han gjorde det beste ut av dem med å score umiddelbart, skriver Gazetta dello Sport videre.

Også tidligere lagkamerat i Glimt, Patrick Berg, lot seg imponere.

– Sykt gøy og veldig imponerende! Veldig bra med en god start i en ny klubb, og det er jo ikke hvilken som helst klubb. Stort at en gutt fra Bodø scorer for en av verdens største klubber. I kveld er jeg en stolt bestekompis, skrev Berg i en SMS til Aftenposten torsdag kveld.

Patrick Berg skryter av bestekompisen. Her fra Europa League-kvaliken mot Milan. Foto: Spada / LaPresse

Milans «hemmelighet»

Milan er en av Italias mest meritterte klubber, men har slitt i Serie A de siste sesongene og har ikke spilt i Champions League siden 2013/14.

Denne sesongen har imidlertid startet på best mulig vis med fire strake seire i ligaen og tabelltopp foran rivaler som Juventus og Inter.

– Hemmeligheten vår er hardt arbeid og et ønske om å bli bedre, sier Milan-trener Stefano Pioli til Milan TV, gjengitt av Goal.com.

– Det er en styrke at vi tenker at den neste kampen alltid er den viktigste. Det er en mentalitet vi må ta med oss videre, fortsetter han.