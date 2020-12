Hangeland med i Solbakkens team på landslaget

Brede Hangeland (39) går inn i en nyopprettet stilling i det norske landslagsapparatet.

TILBAKE: Brede Hangeland (t.v.), her på landslagstrening i 2014, blir en del av Ståle Solbakkens team. Til høyre: Mats Møller Dæhli. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den tidligere landslagskapteinen er hentet inn av Ståle Solbakken som spilleransvarlig. Rollen innebærer et særskilt oppfølgingsansvar for enkeltspillerne på A-landslaget både på og utenfor banen, samt kartlegging og oppfølging av aktuelle landslagsspillere og respektive klubber mellom samlingene, melder Norges Fotballforbund (NFF).

Hangeland jobber for tiden som fotballekspert for TV 2. De siste årene har han vært tett på landslaget i rollen som Øyvind Alsakers sidekommentator. Kanalen melder at han skal jobbe for dem ut året.

– Sjansen til å jobbe med Norges beste trener og de beste spillerne i landet er en unik mulighet for meg. Jeg er stor fan av landslaget. Jeg har ekstremt lyst til at landslaget skal komme seg til mesterskap. Det var rett og slett en mulighet det ikke var mulig å si nei til, forteller Hangeland til TV 2.

Den tidligere stopperkjempen har ikke besvart VGs henvendelse.

I tillegg er det klart at Kent Bergersen blir Solbakkens assistent, mens Andrew Findlay er hentet inn som analytiker.

Bergersen og Solbakken har kjent hverandre siden tenårene da de spilte sammen for Grue IL i Hedmark. Han har tidligere vært trener for Drøbak-Frogn, Bodø/Glimt, Lyn, HamKam og Kvik Halden samt assistent i Aalesund.

– Det er surrealistisk. Det er stort. Jeg takker Ståle for tilliten, sier Bergersen til VG.

Findlay har fortid fra Manchester United, Manchester City og Wolverhampton. Senest jobbet han for Solbakken i FC København.

NFF opplyser at Frode Grodås fortsetter i rollen som keepertrener på landslaget.

– Dette er et godt sammensatt støtteapparat med ulike spisskompetanser. Teamet er en blanding av kontinuitet og fornyelse, og har ulike styrker. Jeg er opptatt av å sette sammen egenskaper som skal bidra til å levere på treningsbanen, utenfor banen og mellom samlinger, forteller Ståle Solbakken.

