Smell for Manchester City - mistet poeng mot bunnlag

(Manchester City - West Bromwich 1–1) Mot nedrykkstruede West Bromwich gjorde Manchester City noe de ikke hadde gjort på over ti timer: de slapp inn mål. Det ble kostbart for Pep Guardiola og co.

POENGTAP: Pep Guardiola og Manchester City klarte bare 1–1 mot West Bromwich. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

For tross enorme sjanser, klarte ikke hjemmelaget å senke dumpekandidaten West Bromwich. Tidligere Manchester United-keeper Sam Johnstone måtte hente frem sine ypperste redninger og sikret bortelaget et smått sensasjonelt poeng.

– Vi er strålende fornøyd. Vi visste at det ville bli vanskelig, og hadde marginene på vår side av og til, men vi fortjente resultatet, sa keeperen til BBC etter kampen.

Poenget kan muligens gi hardt pressede Slaven Bilic litt pusterom.

– Vi elsker manageren, var Johnstones klare budskap.

Guardiola mener ikke at laget hans mangler selvtillit, men evne til å drepe kampene.

– Vi skapte nok. Vi hadde 26 skudd, tror jeg. Men du må putte ballen i mål. Det sliter vi med med, sa Guardiola, og fortsatte.

– Dette er kampene du må vinne. Det er ikke langt opp til toppen av ligaen, men du må slå West Brom hjemme.

Det var imidlertid City som åpnet best på Etihad Stadium:

Ilkay Gündogan trives best foran mål i desember. 22 kamper etter hans siste mål i Premier League, som kom ved juletider i fjor, gikk han nok en gang inn i rollen som julenissen for City-fansen og sendte hjemmelaget i ledelsen da halvtimen var spilt.

Raheem Sterling ble spilt gjennom forsvaret, vendte opp ved dødlinjen og fant tyskeren 45 grader ut i feltet. En sikker avslutning fra Gündogan ga Pep Guardiola noe å smile for – men bare i 13 minutter.

For like før pause utlignet gjestene. West Bromwich ligger nest sist i Premier League, men straffet City etter et frispark.

City fikk så vidt rensket ballen unna, før West Bromwich kriget ballen inn i feltet igjen. Der sørget Semi Ajayi for full jubel på gjestenes benk. Avslutningen fikk en styring via Ruben Dias, noe som satte Ederson helt ut av spill.

Siden 2–0-tapet mot Tottenham 21. november hadde Guardiola og co. spilt seks kamper i alle turneringer uten å slippe inn mål. Ti timer og åtte minutter senere sprakk nullen etter et selvmål.

SPRAKK NULLEN: Semi Ajayi via Ruben Dias og i mål. Et sjeldent baklengsmål for City. Foto: Clive Brunskill / POOL / GETTY POOL

Baklengsmålet ble direkte avgjørende for sluttresultatet. City presset et lavtliggende og passivt bortelag, og byttet inn Sergio Agüero for en ekstra dose kraft i angrepet. Guardiolas grep viste seg imidlertid å være fånyttes, da angrepsstjernene ikke maktet å overliste West Bromwichs sisteskanse.

City klarte ikke å utnytte Chelsea tap tidligere tirsdag kveld. De lyseblå kunne komme à poeng med Frank Lampards menn på 5.-plass, men måtte nøye seg med uavgjort mot West Bromwich.

