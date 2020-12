Therese Johaug får ærespris: – Hun er ikke dømt for juks

Therese Johaug (32) er tildelt norsk idretts kanskje største anerkjennelse, Egebergs ærespris. – Jeg mener de burde spart seg, sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, om juryen.

TILDELT ÆRESPRIS: Therese Johaug ble fredag tildelt Egebergs ærespris. Foto: Heiko Junge

– Hun er dømt for uaktsomhet, ikke forsett, det er en krystallklar forskjell, sier komité-leder Børre Rognlien i et intervju på NRK.

Johaug sier selv om en eventuell debatt som kommer:

– De som mener jeg ikke fortjener prisen, må få lov til å mene det. Jeg har bare gjort så godt jeg kan, og det er ikke jeg som har bestemt at jeg skal få prisen.

Kammerherre Egebergs Ærespris ble opprettet i 1919 av Ferdinand Julian Egeberg, og regnes som norsk idretts høyeste utmerkelse, som gis til utøvere som har markert seg i to eller flere forskjellige idretter. For Johaug handler det altså om langrenn og friidrett.

Sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt reagerer på at Johaug nå får tildelt æresprisen. Samtidig er han ikke overrasket. Han mener at dette handler om at norske idrettstopper ønsker å ta revansje mot CAS og at «de prøver å renvaske en av våre nasjonalskatter».

– Da er man villig til å se bort fra noen helt åpenbare objektive fakta. Og at man her har gjort alt de kan for å definere en dopingdom på 18 måneder ut av dette kriteriet for å være en god rollemodell, sier Saltvedt til VG og legger til:

– Jeg mener de burde spart seg. Ikke minst for Johaugs del. Jeg tror det betyr mer for en jury enn det gjør for Johaug. Uansett hvor glad og happy Johaug var når hun mottok denne, så vil jo diskusjonen blusse opp igjen. Johaug blir her et uskyld objekt for kritikk.

Han påpeker imidlertid at han ikke mener Johaug har gjort noe galt i denne sammenhengen, og at hun kun har gjort det hun er best til, både i skiløypa og utenfor.

Blant kriteriene for å få prisen er å være «en god rollemodell for norsk idretts verdier».

– Jeg tror ikke siste ord er sagt. Jeg tror vi får en debatt. Det er ingen tvil om det sportslige, men det er grunn til å stille noen spørsmål, sier NRK-kommentator Jann Post på direkten.

– Komiteen har vurdert det at hun har vært utestengt som følge av brudd på dopingreglementet. Hvis hun hadde vært dømt for doping i betydning av å jukse seg til bedre prestasjoner, hadde hun ikke vært aktuell for prisen. Men Therese er verken tiltalt eller dømt for forsøk på juks. Hun er dømt for uaktsomhet. Komiteen mener at uaktsomhet ikke diskvalifiserer til kriteriet om «god rollemodell», sa Børre Rognlien ved utdelingen.

Dagbladets kommentator Esten O. Sæther skriver fredag formiddag at «dette stopper hetsen».

– Ganske umiddelbart ble det klart at Johaugs regelbrudd utelukkende skyldtes slurv. Etter politiets etterforskning for Antidoping Norge var det alvorlige punktet i saken krysset ut. Her hadde ingen svindlet noen, skriver Sæther.

I tillegg til sine bravader i skiløypa, har Johaug de siste par årene markert seg med sterke løp. I 2020 løp hun 10.000 meter på 31.40,67 under Impossible Games på Bislett. Det er under VM-kravet. I 2019 tok hun NM-gull både på 10.000 meter og i terrengløp.

Egebergs ærespris er de siste årene tildelt blant andre Birgit Skarstein, Odd-Bjørn Hjelmeset, Mariann Vestbøstad Marthinsen, Nils-Erik Ulseth og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rognlien.