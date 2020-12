Zymer Bytyqi vil vekk fra Viking

Viking-profilen Zymer Bytyqi bekreftet etter årets siste kamp at han trolig forlater klubben. Han er uten kontrakt etter sesongen.

Zymer Bytyqi jubler etter mål mot Vålerenga. Nå er han trolig ferdig i Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Bytyqi ble byttet ut i pausen da Viking ble slått 3-0 av suverene Bodø/Glimt lørdag. Han er på utgående kontrakt og vil ikke fortsette i Viking.

– Tiden er inne. Den siste uken har jeg følt at det er på tide med noe nytt. Det har med timing å gjøre, at jeg føler at nå har jeg oppnådd det jeg kan her i Viking. Jeg må videre, sa han til Nettavisen etter kampen.

Bytyqi la til at han er i kontakt med andre klubber, som er interessante for ham. Han leverte ti mål og sju målgivende denne sesongen.