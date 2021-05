Denne grafen er svært godt nytt for OL

I den verste koronatiden i fjor ble det knapt tatt dopingtester i verden. Nå har det skjedd store endringer.

Grafen i midten viser antall dopingtester i verden siden 2019. På venstre og høyre side er sprinterne Justin Gatlin og Sugei Tada i aksjon. Foto: Kim Kyong-Hoon, Reuters

Kort om saken:

Da koronapandemien kom, stupte antall dopingtester i verden

Nå stiger test-tallene kraftig igjen. Det er gunstig for mesterskapets rettferdighet og integritet

Verdens antidopingbyrå mener det er to viktige grunner til fremgangen: Tydelige test-råd og vaksinering

Koronapandemien stoppet sommer-OL i fjor. I år ser mesterskapet ut til å skje.

Under oppladningen – i år som i fjor – har en stor bekymring tvunget seg frem:

Hva med dopingtestingen?

Med strenge koronarestriksjoner stupte nemlig antall dopingtester på verdensbasis. Men nylig kom Verdens antidopingbyrå (Wada) med gode nyheter.

Antidopingmaskineriet er godt i gang igjen, ifølge de ferskeste tallene. I mars ble det gjennomført 22.649 dopingtester i verden. Testingen har dermed økt markant i to måneder på rad.

– Det er kjempebra. Det er et godt tegn på at ting går riktig vei, sier fagrådgiver i Antidoping Norge Geir Holden, som mener utviklingen er «svært viktig» for integriteten til OL i Tokyo.

1 av 5 tester ble gjort i Norge

Dopingtester gjøres ofte hjemme hos utøvere. Det ble vanskeligere med koronarestriksjonene.

Derfor kastet Antidoping Norge seg rundt i fjor. De kjøpte en bobil, som de kjørte rundt i landet og testet utøvere i. Slik ble de aller fleste av Norges største idrettsprofiler testet.

Løsningen fungerte. Men andre land slet mer.

Det forteller tallene fra april 2020 alt om: Antidoping Norge gjennomførte 117 dopingtester. 578 dopingtester ble gjort totalt i verden.

Med andre ord: Cirka 1 av 5 dopingtester ble gjort i Norge.

– Mange antidopingbyråer ble lammet av strenge tiltak. I noen land var det portforbud. Hvordan skulle man fortsette å teste? Mange klødde seg i hodet, og mye forskjellig ble gjort, sier Holden.

Antidoping Norge har brukt denne bobilen til å teste utøvere. Nå fungerer testing mer som normalt, altså oftere hjemme hos utøvere. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Derfor gikk testingen kraftig ned i mange land.

– Er du bekymret for at noen dopet seg i den perioden?

– Absolutt. Vi skal ikke være naive og tro at ingen utnyttet mulighetene til å ta snarveier. Det kan vi nesten regne med at noen har gjort.

Fagrådgiver i Antidoping Norge Geir Holden. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

To grunner til fremgang

Dopingtestingen nådde bunnen på verdensbasis i april 2020. Etter det steg test-tallene kraftig. Nå er tallene omtrent på 2019-nivå – altså der de var før koronapandemien.

Det er det to grunner til, ifølge Wada:

Utstrakt vaksinering i store deler av verden

Retningslinjer utviklet av Wada, WHO og nasjonale antidopingbyråer for hvordan man skal gjennomføre tester og samtidig begrense smitterisiko

De retningslinjene var Antidoping Norge med på å utvikle.

– Nå ser man at flere land og organisasjoner har innarbeidet smitteverntiltak i sine testprosedyrer, sier Holden.

– Neste periode blir avgjørende

«Utenfor-konkurranse-testing» er nå tilbake for fullt», sa WADA-president Witold Bańka nylig.

I mars ble nemlig 15.130 dopingtester gjennomført utenom konkurranser. Slike tester er ekstra viktige nå, siden det i perioder er færre konkurranser i mange idretter.

OL er nå to måneder unna. Antidopingbyråer har også lister over hvilke utøvere som er aktuelle for mesterskapet. Slik kan de jobbe for at alle som skal til OL blir testet.

– Den neste perioden blir veldig avgjørende. En del kvalifiseringer begynner å bli ferdig. Da får vi mer kontroll på hvem som faktisk blir OL-utøvere, sier Holden.