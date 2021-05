Dønnum feiret dobbel med Rolex-stunt: – En trigger

BERGEN (VG) (Brann – Vålerenga 0–3) Aron Dønnum (23) tikket som en Rolex-klokke i Bergen. Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo (54) sier han elsker angrepsspilleren, men frykter han snart forsvinner.

Publisert: Publisert: I går 21:52

– Det er klasse. En fantastisk gutt. Jeg elsker ham. Han vil så mye. Han er et forbilde, sier Fagermo til VG.

Vålerengas store stjerne scoret to mål og leverte målgivende pasning i en imponerende VIF-forestilling borte mot Brann.

– Det er deilig. Det var godt, sier Dønnum til VG.

Den første scoringen sin feiret Dønnum ved å vise en tegning av en Rolex-klokke på teipen sin – som et svar på kritikken etter det mye omtalte Rolex-oppslaget i VG søndag.

– Det ble en greie i media, og da spiller jeg med Rolex-en min, sier Dønnum med et smil.

Han sier han ikke hadde ventet så mye reaksjoner.

– Rolex-greiene ble kanskje tatt litt ut av konteksten, men det er helt greit. Vi tar det med et smil. Jeg er glad i stil, smykker og tatoveringer, sier Dønnum.

– Hva synes du om reaksjonene?

– Jeg har ikke fått med meg alle reaksjonene. Men for meg er det egentlig sånn en trigger. For eksempel når Brann-supporterne melder i dag mens jeg skal ta en corner. Vi må tåle at vi får tilbakemeldinger som vi fikk, svarer Dønnum.

Frykter å miste Dønnum

– Den tapede klokken har han hvert fall råd til, sier Fagermo og smiler.

Vålerenga-sjefen og Dønnum ser ut til å ha et nært forhold. Etter seieren tok de en lang og god klem.

– Jeg liker Aaron veldig godt. Han har et stort følelsesregister, sier Fagermo.

– Vi er ærlig med hverandre. Vi kjefter og smeller til hverandre, men det er også veldig mye kjærlighet. Fotball er følelser. Dag-Eilev er også en med veldig mye følelser. Det passer bra, sier Dønnum om forholdet med sjefen.

Fagermo tror Dønnum kan forsvinne til utlandet om han fortsetter storspillet.

– Jeg er redd vi ikke får beholde ham så lenge, sier Fagermo.

– Vi får se, sier Dønnum om fremtiden.

Brede Hangeland, assistent på landslaget, ga Dønnum ros på Discovery.

Bamba sløste

Kampen lå lenge og vippet frem til Dag-Eilev Fagermo satte inn stortalentet Osame Sahraoui fra benken i det 58. minutt.

Seks minutter senere sendte han VIF opp i ledelsen etter strålende forarbeid av Dønnum.

På den siste dagen med faste etter en måned med ramadan kunne han deretter feire scoringen med en etterlengtet matbit etter kampslutt.

De 600 oppmøtte på Brann Stadion holdt et høyt lydnivå fra start og hadde lenge god grunn til det: Hjemmelaget viste seg fra en langt mer lovende side enn i 1–3-tapet mot Viking søndag.

Hadde det ikke vært for en lite effektiv spiss, ville de gått til pause med ledelse. Men det var ikke Daouda Bambas store dag.

Ivorianeren kom alene med keeper flere ganger, men først avsluttet han rett i VIF-målvakt Kristoffer Klaesson, deretter rundet han keeperen, men måtte se skuddet sitt stoppes av en heroisk Jonatan Tollås Nation-sklitakling.