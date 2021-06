Kapteinen etter trener-exiten: - Hodet er helt tomt. Det er ingenting igjen akkurat nå

Tre timer før kamp fikk Ranheim-spillerne vite at trenerens tid var over. Men kapteinen har vært involvert i det som endte med Svein Maalens avgang.

Mads Reginiussen innrømmer at han er preget av turbulensen rundt Ranheim den siste tiden. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

«Ranheim og Svein Maalen er enige om å avslutte et langt og godt samarbeid», sto det plutselig på Ranheims hjemmeside like etter klokken 15 tirsdag ettermiddag.

Der og da kulminerte diskusjonene som hadde pågått med full styrke gjennom helgen. Der temaet var, som Adresseavisen skrev fredag, Svein Maalens fremtid som Ranheim-trener.

– Har gått over tid

Nå innrømmer Ranheim-kapteinen at spillerne har vært involvert i det som til slutt endte med at Maalen ikke ledet laget i 4-2-seieren over Raufoss tirsdag kveld.

- Dette er vel en avgjørelse som er basert ikke bare på en uke, men noe som har gått over tid. Man har samtaler underveis, og til syvende og sist er det en avgjørelse som må tas, som det ikke alltid er rett frem hva som blir riktig. Men det er klart vi har vært involvert i deler av prosessen. Vi mente oppriktig vi trodde vi skulle snu det med den gjengen vi var, men så kommer det til et punkt der det nok kjennes mer rett for alle parter at det stopper her, sier han.

Hadde innsikt

Reginiussen er sliten når han snakker med Adresseavisen i pressesonen etter seieren over Raufoss. Lagets første trepoenger siden serieåpningen på Extra Arena.

- Det er krevende å stå i en prosess der det skjer ting. Du styrer det ikke, men er midt oppi det. Da jobber man ganske mye med seg selv for å prøve å holde på energien og ikke bruke for mye unødvendig. Det har vært ganske tungt å mobilisere, men jeg føler jeg fikk utløp for alt som var igjen på tanken.

Ranheim vant mot Raufoss i den første kampen etter at treneren måtte gå. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

- Visste du som kaptein på trening mandag at det gikk denne veien?

- Man får kanskje med seg mer enn andre, men akkurat tidspunkt eller hvordan det kom til å skje, visste jeg ikke før tre timer før kamp.

Også Christian Eggen Rismark, som var svært ordknapp etter mandagens økt, medgir at han har vært preget de siste dagene.

- Det er ingen tvil om at det har vært stressende dager og lite optimal oppladning. Da er det ekstra deilig år vi kommer seirende ut av kampen, sier han.

Så sent som etter stortapet hjemme for Sogndal 12. juni, uttrykte både Reginiussen og Erik Tønne tro på at de skulle klare å snu den negative trenden sammen med Maalen.

Treneren selv har vært klar på at han mener han var rett mann til å snu det. Men da KFUM ble for sterke få dager senere, ble det for mye for ledelsen. Presset på ham ble til slutt for stort.

Snudde

Etter mandagens økt sa Maalen at han kom til å lede laget i tirsdagens kamp mot Raufoss, mens kaptein Mads Reginiussen ikke ville svare på om spillerne hadde tillit til sjefen.

– Det er ikke et spørsmål jeg tar stilling til i dag. Jeg sier at vi har fullt fokus på morgendagens kamp nå. Så får vi snakkes senere om noe sånt, sa han.

Svein Maalen ledet mandagens Ranheim-trening. Men tirsdag var han ikke på plass da Raufoss kom på besøk. Foto: GLEN MUSK

- Var det et stemningsskifte i løpet av den siste uken der dere skjønte at dette var umulig?

- Det er vanskelig å si når ting inntreffer, men jeg føler i hvert fall at vi er en gjeng som har stått sammen. Vi ønsker at alle som er her skal lykkes, og sånn var det med Svein også. Vi ønsket til det siste at vi skulle få det til, men så er det et punkt der det kanskje sier litt stopp. Når det kommer litt over der, blir det vanskelig å snu den, sier Reginiussen.

- Men vi var oppriktige da vi sa vi hadde tro på at vi skulle klare å snu det. Men sånn er fotballen. Når det tar litt tid, ender det gjerne opp som det gjorde, fortsetter han.

Trenger hvile

Ranheim-kapteinen roser Maalen for jobben han har gjort i Ranheim.

- Men det er ikke bare å gjenskape suksess og få det til over så mange år. Så kan det være at det ble rett til slutt for alle parter, sier han.

Etter pressesonen etter tirsdagens Ranheim-seier spør Adresseavisen Reginiussen om hvilke tanker han gjør seg om den kommende trenerjakten..

- Jeg har absolutt ingen tanker om det akkurat nå. Hodet er helt tomt. Det er ingenting igjen akkurat nå. Nå skal jeg hjem og se kamp, ligge på sofaen og la hodet få hvile en dag eller to.