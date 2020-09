Haaland kopierte feiringen til kulthelten. Nå har han fått svar

– For meg er det en ære, for dette er en spiller som kommer til å definere et tiår i sporten, sier Michu.

Erling Braut Haaland kopierte feiringen til Michu da Norge slo Nord-Irland 5–1. Det synes spanjolen er stas. Foto: NTB Scanpix

Da Erling Braut Haaland listet opp sine tre store forbilder på fotballbanen under en Q&A forrige uke, var det én person som skilte seg ut.

Først kom de store navnene: Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic. Så den langt mindre kjente Miguel Pérez Cuesta, bedre kjent som Michu.

Da Haaland scoret 5–1-målet mot Nord-Irland, kopierte han feiringen til sitt spanske idol. Etterpå har han også lagt ut et bilde av det på sosiale medier og tagget Michu.

– Han var veldig ung og akkurat i gang da jeg var i England. Min første sesong var veldig god, og jeg antar at han endte opp med å se kampene mine. For meg er det en ære, for dette er en spiller som kommer til å definere et tiår i sporten, sier Michu til Marca.

Michu ble en helt for Swansea-fansen etter å ha scoret 22 mål i debutsesongen sin for waliserne. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Opprinnelsen til feiringen

Noen ville kanskje tenkt at håndbevegelsen rundt øret var en kopi av feiringen til den tidligere italienske storscoreren Luca Toni, men det er altså en form for hyllest til Michu.

Spanjolen har tidligere forklart i et intervju med Swanseas hjemmeside at feiringen stammer fra hans tid i spansk fotball.

Som Celta Vigo-spiller bommet han på en straffe mot Granada. Da han møtte dem igjen som Rayo Vallecano-spiller, minnet motstanderfansen han om bommen under oppvarmingen.

– Men kampen endte 1–0 i vår favør, og jeg scoret det eneste målet. Så da jeg scoret, tok jeg hånden til øret mitt og lyttet til Granada-fansen, men det var tyst. Det var bare harmløse ablegøyer med Granada-fansen, forklarte Michu.

– Aldri sett et slikt gjennombrudd

Spanjolen skulle senere ende opp i Swansea. I debutsesongen scoret han 22 mål i alle turneringer, noe som gjorde at han ble tatt opp på det spanske landslaget.

Michu klarte ikke å følge opp supersesongen, og bare noen år senere befant han seg på amatørnivå og spilte fotball for den lokale klubben UP Langreo.

Spanjolen vil derimot alltid være en kulthelt for Swansea-fansen. Og Haaland. Men Michu tror nordmannen står overfor en langt bedre karriere enn det han selv fikk.

– Han har alt: Han er ung, scorer mål, er kjapp til tross for høyden og god med begge bein. Han kommer til å bli en av de beste spissene i Europa. Jeg har aldri sett et slikt gjennombrudd i europeisk fotball. Kanskje Kylian Mbappe, sier Michu.

Michu sier at han ofte snakker med Erling Braut Haaland på sosiale medier. Her er feiringen etter 5–1-målet mot Nord-Irland. Foto: LORRAINE O' SULLIVAN / X01348

Gir Haaland råd

Videre spår han at vi snart kommer til å se Haaland i en storhet som Real Madrid, Bayern München eller Manchester City.

Ifølge Michu snakker de to mye sammen på sosiale medier. Der gir han Haaland råd og støtte basert på sin egen karriere som fotballspiller.

Michu la opp i 2017 etter én sesong i Real Oviedo. Siden har han hatt andre roller i klubben.

– Han er fortsatt bare et barn, har stort forbedringspotensial og ser ut til å få en stor fremtid. Hvis han fortsetter med denne utviklingen, kommer han til å kjempe for Gullskoen og Ballon d'Or hver sesong, sier Michu.