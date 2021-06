TIL med klar beskjed: Vil ikke betale én krone for å hente Espejord i sommer

Runar Espejord (25) er fortsatt er et stykke unna å komme tilbake fra skade. Samtidig jobber TIL med å sikre seg spissen på en overgang.

ØNSKET: Runar Espejord er ønsket med videre i TIL, men ikke for enhver pris. Foto: Rune Robertsen

TIL har Espejord på lån fra Heerenveen til og med kampen mot Rosenborg 18. juli, men team manager Lars Petter Andressen har kontaktet den nederlandske klubben. Målsettingen er å beholde 25-åringen i Tromsø.

– Vi venter på at Heerenveen skal ta kontakt tilbake, så får de finne ut hva de har tenkt å gjøre, sier Andressen til iTromsø.

Trolig kommer Heerenveen med en tilbakemelding denne uken. Heerenveen ga ikke Espejord noe særlig tillit mens han var i Nederland, og det er ikke noen grunn til å tro at det har endret seg.

Vil ikke ta risikoen

Derfor er det i utgangspunktet to muligheter her: En forlengelse av lånet eller at TIL kjøper han fri fra kontrakten med Heerenveen.

Skjønt, kjøper.

Andressen er klar på at TIL ikke vil betale en overgangssum for Espejord, en spiller de solgte for fem millioner andre vei i desember 2019. I tillegg har storsponsor Rune Madsen tidligere uttalt at han gjerne betaler for å hente spissen nordover på permanent basis igjen.

– Vi kommer ikke til å betale en overgangssum for ham nå, nei, slår team manageren fast.

– Dere har tilbudt 0,- og forventer at Heerenveen skal si ja?

– Det er jo mange ting som kan være aktuelt her. Det kan være aktuelt å låne ham videre også, sier Andressen.

ETTER TRENING: Team manager Lars Petter Andressen på Alfheim. Foto: Øyvind Sivertsen

Årsaken til at TIL vil betale ingenting for en overgang er todelt.

– Det handler selvfølgelig om skadehistorikk. Det er for stor risiko til å sette av masse penger til det. Og vi har ikke så mye penger tilgjengelig heller. Derfor ønsker ikke vi å betale noe der, så får vi se på hva som er mulig da, sier Andressen.

– Fin dialog med Runar

Skal TIL få Espejord på en permanent kontrakt, må derfor enten Heerenveen godta at de får ingenting i overgangssum og kanskje kan de la seg lokke av videresalgsprosenter. En annen utvei er at nederlenderne blir enig med Espejord om å terminere kontrakten som går ut 30. juni 2022.

– Men jeg tipper at Heerenveen ikke har lyst til å terminere med ham, sier Andressen.

Den skadeforfulgte spissen er slett ikke fremmed for å fortsette i TIL.

– Han trives i Tromsø, sier Andressen.

– Så dere har begynt å snakke med ham om hva som kan være mulig her?

– Vi har en fin dialog med Runar.

– Ønsker ikke å «pushe» ham

Espejord er for øvrig fortsatt i opptrening etter hamstringsmellen han fikk mot Bodø/Glimt 9. mai. Han er helt uaktuell for spill mot Kristiansund onsdag og mot Haugesund søndag.

Om han blir klar til Rosenborg-kampen – altså den siste kampen han er tilgjengelig for med den nåværende avtalen – er helt i det blå.

– Det er usikkert, sier TILs fysioterapeut Tom Erik Richardsen.

– Det går sakte, men sikkert, fremover. Det gjør det. Vi har jobbet for å få ham opp i fart og prøver på nytt denne uken her, og vi kommer oss litt og litt, opplyser han.

For TIL er det viktig å få Espejord ordentlig i gang og da får rehabiliteringsfasen ta den tiden det tar.

– Vi ønsker ikke å «pushe» ham. Vi ønsker rett og slett å se om vi klarer å gjenskape de periodene vi har sett i tidligere år, sier Richardsen.