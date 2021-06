Sterling og Kane frigjorde England fra tysk forbannelse

LONDON (VG) (England – Tyskland 2–0) De har begge opplevd heftig kritikk for prestasjonene på landslaget. Nå er Raheem Sterling (26) og Harry Kane (27) i ferd med å skyte seg inn i engelske fotballhjerter for evigheten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

forrige



























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: CARL RECINE / X03807

Manchester City-stjernen Sterling har hatt en skuffende sesong, men stått frem som en superhelt i et ellers traust engelsk angrep.

England har vunnet tre kamper og scoret fire mål i EM. Sterling har stått for tre av dem.

Scoringen hans et kvarter før slutt, etter innlegg fra Luke Shaw, løsnet opp en søvndyssende gigantduell på Wembley.

Men det er den fjerde og siste engelske EM-scoringen som kanskje vil bli aller best husket. Kane har fått gjennomgå etter alle kunstens regler under mesterskapet, og denne kampen var intet unntak.

Les også England-sjefen til VG: – Kanes verden er mye mer komplisert

Et samlet engelsk ekspertkorps nærmest tryglet England-manager Gareth Southgate om å bytte ut stjernespissen etter gjentatte svake involveringer – eller mangel på involveringer i det hele tatt.

– Gareth må bytte ham ut, skrev Jamie Carragher på Twitter.

Det eneste som kunne gjort Englands kveld bedre, var at Kane også fikk sin scoring, og til slutt gjorde han det. Servert av innbytter Jack Grealish satte han inn sitt første i EM.

De befriende jubelscenene på nasjonalarenaen vil sitte lenge i den engelske folkesjelen.

De tapte kvartfinalen i VM i 1970 mot Tyskland, semifinalen i VM i 1990 mot Tyskland, semifinalen i EM i 1996 mot Tyskland og åttedelsfinalen i VM i 2010 mot Tyskland.

– For et øyeblikk! Atmosfæren her er utrolig. Gratulerer til spillerne og gratulerer til Gareth Southgate, som holdt seg til kampplanen, sier Alan Shearer som var med på nederlaget i 96.

– Vi hadde ikke slått Tyskland tidligere. Nå er vi kvitt det spøkelset. Dette laget bryter barrierer, sier den tidligere England-helten Rio Ferdinand.

Les også England-fansens reaksjon skaper splid: – Virkelig?

Nå reiser tyskerne hjem, mens England kan booke fly til Roma. De har ikke levert festfotball, men det har vært bunnsolid; keeper Jordan Pickford har holdt nullen i fire av fire kamper, godt hjulpet av forsvarssjef Harry Maguire og resten av laget.

På papiret ligger veien nesten åpen frem til finalen på Wembley: Sverige eller Ukraina er motstander i kvartfinalen, før Danmark eller Tsjekkia kommer til London for semifinale.

Tirsdagens triumf smakte aller best for den dresskledde mannen på sidelinjen: Gareth Southgate var mannen som bommet på det avgjørende straffesparket sist England hadde muligheten til å vinne et mesterskap på hjemmebane. Den gangen vant Tyskland.

Nå fikk han omsider sin revansj. Ved kampslutt gikk han avmålt bort til Tyskland-sjef Joachim Löw og klappet ham på ryggen.

«Football’s coming home» runget ut over stadion mens de engelske spillerne takket fansen for støtten og omfavnet hverandre. For Löw er en tysk storhetstid ved veis ende; VM-gullet i 2014 ble det suverende høydepunktet, mens 2018- og 2021-mesterskapene ble enorme nedturer.

Den tyske kvelden kunne endt annerledes hvis ikke Thomas Müller hadde misbrukt en gigantisk sjanse alene med keeper på stillingen 0–1, men dette var ikke deres kveld.

Det var Southgates kveld. Og i motsetning til Löw kan han være i startgropen av en gullalder som England har lengtet etter siden VM-triumfen i 1966.

Saken oppdateres!