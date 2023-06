Ekspert med krass kritikk av keeperspillet: – Det er bare vondt

CLUJ, ROMANIA (VG) (Norge U21 – Sveits U21 1–2) Norge fikk en krisestart på U21-EM etter det flere eksperter mener var slett keeperarbeid av sisteskanse Mads Hedenstad Christiansen.

VGTV-ekspert Kjetil Rekdal var kritisk til keeperarbeidet på de to baklengsmålene som ga både utligning og senere 1–2-ledelse til Sveits. En ledelse som stod seg ut kampen. Ekspertkollega Tor Ole Skullerud var enda tydeligere i VGTV-studio etter kampen.

– Mads Hedenstad Christiansen, et stort talent og det er han fortsatt, men i dag er han uheldig. Han har to mål i mot som han kan ta, bør ta og er helt feilplassert. Det er overraskende å se det i en kamp fra en keeper som har kommet så langt, sier han.

TUNG DAG: For Norge-keeper Mads Hedenstad Christiansen, her underveis i kampen mot Sveits torsdag kveld.

For selv om Leif Gunnar Smeruds menn ledet 1–0 etter en lekker scoring av Emil Konradsen Ceide og periodevis så komfortable ut, svarte Sveits to ganger. Norge-trener Leif Gunnar Smerud måtte medgi at det Norge ga sin motstander i dag var litt enkelt.

Han var mer usikker på om det var snakk om tabber.

– Jeg har ikke rukket å se det på nytt. Det er vanskelig for meg å se om det er rene tabber, men sånn så det ikke ut. Men det så ut som det var mulig å ta. Jeg så Mads var veldig skuffet der inne. Men det er en gjeng, ikke en keeper, som er skyld at vi står her nå, sier trener Smerud til VG.

FORTVILER: Johan Hove hadde en stor mulighet i 2. omgang, men ballen ville ikke i mål.

Men keeperspillet får samme vurdering av andre. Fotballekspert i både Viaplay og Aftenposten, Lars Tjærnås, kalte de to Sveits-målene for svakt keeperspill på Twitter.

«Det første er en tabbe, det andre tar mange keeper», skriver han.

På det første målet dro Dan Ndoye seg inn i banen og scoret med et hardt vristspark der ballen gikk omtrent midt i mål.

– Du må komme deg i «ferdigstilling» slik at du er riktig plassert når skuddet går. Han blir med for langt over til den ene siden og åpner for stor del av målet. Det er rart må jeg si. Det er merkelig at han står der han gjør, sier Skullerud.

På Sveits’ andremål kom altså Hedenstad Christiansen i fokus igjen. Denne gangen var det et skudd fra Kastriot Imeri som snek seg inn i det ene hjørnet.

– Han er ikke med når skuddet går. Han tripper, kommer seg ikke over og åpner for stor del av målet igjen. Du må komme deg i riktig posisjon, sier Skullerud oppgitt.

Konfrontert med kritikken, svarer Norge- og Lillestrøms sisteskanse slik:

– Det kan godt være. Han er en flink ekspert. Men det er sånn er det. Det er viktig å reise seg fra det. Det første er dårlig, men nummer to er vanskelig, men det er sikkert mange som hadde tatt den, svarer Hedenstad og fortsetter:

– Selvfølgelig skulle jeg ønske jeg hadde gjort en bedre jobb.

Sveits-kampen var den matchen Norge ikke skulle tape. På spørsmål om hva han tror Hedenstad Christiansen føler på nå, svarer Skullerud slik:

– Det er blytungt. Han er en ambisiøs fyr, en flott representant for Norge. Han fikk tilliten i dag og kjenner på at det er to muligheter han kunne stoppe. Det er bare vondt, sier han.

I EM-gruppen finner vi også storfavorittene Frankrike og Italia. De to stornasjonene møtes senere torsdag kveld.

Men Leif Gunnar Smerud og hans lag har satt seg i en utrolig vanskelig posisjon for resten av sluttspillet.

De to beste lagene i gruppen går til kvartfinale.

– Denne var tung, en stor skuffelse å ikke sitte igjen med noen ting. Jeg synes vi klarer å feste grep om det, få en scoring, men så er Sveits giftige. Det er en gjeng der inne som henger godt med hodet, sier trener Smerud og viser til garderobestemningen.

Norge spiller sine gruppekamper i byen Cluj, 50 mil nord for hovedstaden Bucuresti. Ikke så langt fra grensen til Ukraina og Ungarn. Der er det meldt temperaturer mellom 23 og 28 grader de neste dagene.