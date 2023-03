Ragne Wiklund ble verdensmester på 3000 meter i Heerenveen

Ragne Wiklund leverte et kjempeløp og ble verdensmester på 3000 meter i skøyte-VM enkeltdistanser i Heerenveen med 3.56,86.

Ragne Wiklund er verdensmester på 3000 meter etter et kjempeløp i Thialf-hallen i Heerenveen.

NTB

Ragne Wiklund med VM-gullmedaljen på 3000 flankert av sølvvinner Irene Schouten (til v.) og bronsevinner Martina Sablikova.

Ragne Wiklund kunne juble etter å ha vunnet VM-gull på 3000 meter i Heerenveen.

Ragne Wiklund på vei mot VM-gull på 3000 meter i Heerenveen.

I tredje siste par gikk hun til angrep på tiden den nederlandske hjemmefavoritten Irene Schouten hadde satt litt tidligere. Hun lå bak henne ved de tre første passeringene, men var siden foran og greide å stå imot Schoutens sterke avslutning.

I mål var Wiklund 54 hundredeler foran ledertiden til Schouten, og det holdt til gull.

– Det er helt utrolig og veldig gøy. Jeg har gått rundt med litt vond magefølelse og tenkt at jeg ikke må «choke» i VM. Nå er jeg veldig lettet, og jeg skal bare storkose meg resten av VM, sa Wiklund til Viaplay etter seiersseremonien.

Gode klemmer

Etter løpet fikk hun seiersklemmer fra moren og faren på tribunen i Thialf-hallen.

– Det er veldig koselig å ha mamma og pappa på tribunen, og venner som har kommet ned. Det var veldig deilig med klemmer, for jeg har ikke sett dem på fem uker, tror jeg, sa verdensmesteren.

Hun varmet opp da Schouten gikk sitt løp.

– Jeg så at hun gikk et stabilt løp, men da jeg så tiden, tenkte jeg at på en god dag er det mulig, sa Wiklund til Viaplay.

Nervepirrende

Etter å ha tatt ledelsen måtte hun avvente de to siste parene. Verken Martina Sablikova eller Joy Beune greide å matche farten hennes i nest siste par. Sablikova vant paret og gikk inn til tredjeplass 1,49 sekund bak Wiklund.

I siste par prøvde canadierne Isabelle Weidemann og Ivanie Blondin å hjelpe hverandre i kampen mot Wiklund, men begge var sjanseløse på ledertiden, og dermed kunne Wiklund juble.

– Makkeren min gikk veldig bra, så jeg visste at canadierne var i form. Jeg var litt stresset foran de to siste parene. Det var nervepirrende, men heldigvis gikk det bra, sa Wiklund.

Sofie Karoline Haugen fikk 13.-plass med 4.09,61.