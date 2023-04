Tallene som viser Rashford-effekten – reddet United igjen

(Manchester United - Brentford 1–0) Da Manchester United trengte det som mest, dukket han opp igjen. Marcus Rashfords femtende scoring for sesongen var nok en gang helt avgjørende.

– Forhåpentligvis kan vi bygge videre på dette og komme tilbake der vi var, sier Marcus Rashford i et intervju vist på Viaplay.

Nok en gang var det 25-åringen som utgjorde den store forskjellen for et Manchester United-lag som desperat trengte en opptur da de møtte Brentford onsdag kveld.

Erik ten Hags mannskap har nemlig vært i ferd med å seile akterut i kampen om topp fire-plasseringen som gir Champions League-billett neste sesong, og samtidig var de ute etter å revansjere seg etter flere tunge kamper i Premier League den siste tiden. Søndag tapte de 0–2 mot Newcastle, og mange har fortsatt 0–7-tapet mot Liverpool i starten av mars friskt i minne. 0–0 mot Southampton for to runder siden var United heller ikke fornøyd med.

Da er det godt å ha en målsnik som Rashford på banen. Da han satte ballen i mål etter 27 minutters spill mot Brentford, var det nok et bevis på hvor ofte han er helt avgjørende for Manchester United. (Se målet i videoen øverst)

Rashford har det nemlig med å score i tette kamper, men ikke bare det: Når han først scorer, pleier United å vinne. Han har scoret 15 ganger denne sesongen, og da har det endt slik:

2-1-målet mot Liverpool (vant 2-1)

2-1- og 3-1-målene mot Arsenal (vant 3-1)

1-0-målet mot West Ham (vant 1-0)

1-0-målet mot Nottingham Forest (vant 3-0)

1-0-målet mot Wolves (vant 1-0)

3-0-målet mot Bournemouth (vant 3-0)

2-1-målet mot ManCity (vant 2-1)

1-0-målet mot Arsenal (tapte 2-3)

2-0-målet mot Palace (vant 2-1)

2-1-målet mot Leeds (ble 2-2)

1-0-målet mot Leeds (vant 2-0)

1-0- og 2-0-målet mot Leicester (vant 3-0)

1-0-målet mot Brentford (vant 1-0)

Østerrikske Marcel Sabitzer var mye involvert for Manchester United mot Brentford.

Men målet han scoret denne tirsdagskvelden må Rashford i stor grad takke lagkamerat Marcel Sabitzer for. I andrebølgen etter en corner serverte nemlig Antony en strålende pasning til Sabitzer, som selv sto i god scoringsposisjon, men valgte å heade elegant og smart til den enda bedre plasserte Rashford. Engelskmannen svarte med å dundre ballen rett i mål.

Hjemmelaget gikk ut i hundre mot Brentford og dominerte stort fra start. Manager Erik Ten Hag sier han fikk nøyaktig de svarene han har etterlyst fra spillerne på forhånd.

– Vi viste karakter. Jeg er veldig fornøyd med spillerne. Særlig i den første omgangen spilte vi veldig god fotball, og det er ikke så lett mot Brentford. De forsvarte seg veldig godt. Vi slo tilbake, slår United-manageren fast i et intervju med danske Viaplay.

Seieren gjør at Manchester United klatrer opp på en foreløpig fjerdeplass på tabellen igjen, bak serieleder Arsenal, toer Manchester City og Newcastle. Sistnevnte vant for øvrig 5–1 mot West Ham tirsdag kveld.

Manchester United måtte nok en gang klare seg uten viktige Casemiro, som fortsatt soner kamper etter at han fikk sesongens andre direkte røde kort mot Southampton. Han er først tilbake etter kampen mot Everton i neste runde.

På spørsmål om hva som var annerledes for United i dag, trekker Rashford frem flere elementer, blant annet:

– Vi var mer tålmodige og vi presset for hver eneste ball. Vi var rolige og holdt kommunikasjonen.

LETT FEIRING: Erik ten Hag viser sjelden store følelser, men jublet så vidt i pøsregnet da seieren mot Brentford var i boks.

Ten Hag kom også med gladmeldingen om at Christian Eriksen nærmer seg å få være med i troppen igjen. Dansken har vært langtidsskadet, men denne uken begynte han å trene med laget igjen.

– Vi ser det an fra dag til dag. Han er tilbake, men han begynte å trene med laget så sent som denne uka, sier ten Hag, som likevel bekrefter at han vil vurdere om Eriksen skal være med i troppen mot Everton til helgen.

Brentford sjokkerte med å vinne 4–0 da de møtte Manchester United hjemme i starten av sesongen. Selv om United styrte spillet i store deler av kampen denne gangen, kom Brentford – med fire dansker og én svenske på banen – langt sterkere utover den andre omgangen. Innbytter Schade hadde blant annet en stor sjanse da han kom alene med de Gea, men United-keeperen reddet på mesterlig vis.

Brentford har imponert med sine – i forhold til andres – små ressurser denne sesongen og er foreløpig nummer ni. Laget ledes av den danske treneren Thomas Frank, som ble kåret til årets trener i Danmark.

PS: Norske Kristoffer Ajer spiller for Brentford, men han var ikke i troppen ettersom han sliter med en leggskade.