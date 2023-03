Haaland-straffe reddet City i tafatt opp­gjør: – Jeg nyter det

(Crystal Palace – Manchester City 0–1) Manchester City og Erling Braut Haaland slet lenge for å låse opp Crystal Palace-forsvaret. En straffescoring signert jærbuen måtte til for å holde tritt med ligaleder Arsenal.

Etter 78 sjeldent tafatte minutter fra Manchester City løsnet det. Erling Braut Haaland var som så mange ganger før sikker som banken fra krittet og sørget for at City tok tre svært viktige poeng og la press på Arsenal på toppen av tabellen.

– Det var en «ugly» kamp og viktig kamp. Hver kamp er beinhard og i dag ser man det, så det er fantastisk å vinne, sier Haaland til Viaplay etter kampen.

Manchester City måtte grave dypt for å vippe kampen i sin favør, det kjente matchvinneren på kroppen.

– Det er vondt i føttene og vondt i ræva etter feiringen. Det var verdt det for å si det sånn. Jeg liker fightene, og det å kjenne at man har vondt og kjenne at man lever. Det er sånn det skal være og jeg nyter det, sier hovedpersonen.

– I kveld tok Manchester City en «ugly win», og det er noe av det deiligste å ta med seg slik det er nå, sa Viaplay-kommentator Lars Tjærnås etter kampslutt der man kunne se City-sjef Pep Guardiola klemme stjernespissen sin.

– Du finner ikke et bedre bilde på hvor viktig denne seieren var enn bildet av de to, sa Tjærnås.

Guardiola var en strålende fornøyd mann, men går ikke med på at seieren var en «ugly win».

– «Ugly win»? Jeg ville ikke sagt det.

– Prestasjonen var herlig. Vi gjorde mange ting som var briljant i dag. Jeg elsket måten vi spilte på. Hver gang vi kommer hit sliter vi med å score mål, sa Pep til Viaplay.

Men det slå lenge ikke ut til å ende med smil og klemmer fra Guardiola. For verken Manchester City eller hjemmelaget Crystal Palace hadde mye å by på i den første omgangen.

Etter snaut halvtimen spilt fikk imidlertid Erling Braut Haaland både én og to kjempemuligheter til å sende laget sitt i føringen mye tidligere enn han gjorde, men scoringen uteble.

Fra 7–8 meter fikk Haaland avslutte mer eller mindre alene mot Vicente Guaita i Palace-buret, og skulle bare plassere ballen i nettet, men endte med å blåse ballen over mål.

Det var det nærmeste noen av lagene var før pause. En trend som fortsatte sent ut i andre omgang.

– Det er ikke enkelt. Det er et lag som ligger 85 minutter lavt og prøver å ødelegge for oss og kjøre kontringer. Vi måtte prøve å få tilfeldighetene vår vei og jeg synes vi klarte det, sier Haaland.

Manchester Citys assistkonge Kevin De Bruyne startet på benken for de lyseblå, og mange lengtet nok etter den presise belgieren, men omtrent idet De Bruyne skulle byttes inn ble Ilkay Gündogan felt av Michael Olise innenfor Palace-boksen.

– Fryktelig klønete, vi kan vel utnevne kveldens kronidiot der, sa Tjærnås om straffesparket Olise ga bort.

Og da er det trygt å ha en straffeskytter som Braut. Premier Leagues toppscorer satte sitt 28. ligamål for sesongen og sørget for at både Pep Guardiola og City-fansen kunne puste lettet ut.

Manchester City ligger på andreplass to poeng bak Arsenal på toppen av tabellen, riktignok med én kamp mer spilt.

Arsenal møter Fulham søndag.