Magnus Carlsen reagerer på Idrettsgalla-nominasjon: – Rart

Sjakkstjernen ble i fjor nominert i kategorien «Årets navn». Det er han ikke i år.

Magnus Carlsen synes 2019 har vært hans beste sjakkår noensinne. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Alle nominasjonene til Idrettsgallaen på Hamar i begynnelsen av januar ble offentliggjort onsdag.

Sjakkeneren Magnus Carlsen stusser over at han ikke er blant de nominerte i kategorien «Årets navn». 29-åringen skriver følgende på Twitter:

Carlsen var altså nominert i fjor i det han betegner som et høyst middelmådig år, mens han mener årets prestasjoner er sterkere enn noensinne. Innlegget har fått stor oppmerksomhet på Twitter.

– Ingen absolutte kriterier

Juryleder og toppidrettssjef Tore Øvrebø sier følgende om årets nominasjon:

– Det finnes ingen absolutte kriterier for å bli nominert til årets navn. Det er den ene prisen juryen jobber med som er åpnere med tanke på idrettsbegrepet. Og hvem som blir nominert der, vil avhenge av andre ting enn hvordan den enkelte opplever sin prestasjon det året.

Han ønsker ikke å gå inn på om Magnus Carlsen var med i diskusjonen i år.

– Vi snakker kun om de som er nominert. Det er sikkert ganske mange som kunne tenke seg å være del av en slik diskusjon utover Magnus Carlsen også, sier Øvrebø.

Tore Øvrebø under Idrettsgallaen på Hamar i januar i år. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Det er juryen som nominerer kandidatene i kategorien «Årets navn», mens det er folket som stemmer. Disse 12 er nominert:

Johannes Thingnes Bø (skiskyting)

Erling Braut Haaland (fotball)

Ada Stolsmo Hegerberg (fotball)

Håndballguttene

Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Therese Johaug (langrenn)

Salum Ageze Kashafali (friidrett)

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Maren Lundby (hopp)

Anders Mol/Christian Sandlie Sørum (sandvolleyball)

Karsten Warholm (friidrett)

Martin Ødegaard (fotball)

– Synsing

Sjakkekspert Atle Grønn mener Magnus Carlsen har hatt et fantastisk sjakkår, vunnet mye og satt flere rekorder.

– Han er nok litt oppgitt over at juryen ikke har skjønt hvor godt han faktisk har spilt i år, sier Grønn.

Han kan forstå frustrasjonen til Carlsen med tanke på prestasjonene. Men når han får høre Øvrebøs uttalelser om kriteriene som ligger til grunn, svarer Grønn:

– Jeg oppfatter at årets navn bare er synsing uansett.

Atle Grønn forstår hvorfor Magnus Carlsen reagerer på nominasjonene til Idrettsgallaen. Foto: Monica Strømdahl

En annen sjakkekspert, Torstein Bae, reagerer på at nominasjonen er klar nå. Han påpeker at det er to store sjakkmesterskap som skal arrangeres i romjulen.

– Her er de nok litt for kjappe på avtrekkeren. De burde ventet til de sitter med fasiten, mener Bae.

Juryleder Tore Øvrebø opplyser at fristen er satt til 18. desember. Han forteller at det uansett ikke har noen betydning, ettersom sjakk ikke er en del av Norges idrettsforbund.

– Sjakk regnes ikke inn i idrettsprisene, for de er ikke en del av norsk idrett. Den eneste klassen som sjakkspillere kan bli nominert i, er årets navn med andre kriterier, sier Øvrebø.

