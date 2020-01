Warholms trener har en spesiell drøm

Filosofien til trener Leif Olav Alnes går rett hjem hos prisvinner Karsten Warholm.

En uslåelig duo. Karsten Warholm og Leif Olav Alnes er et suksesspar som får frem de store resultatene Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Søndag var det tilbake på jobb igjen. For suksessparet som tilsammen hentet fire priser under idrettsgallaen på Hamar, var det viktig å planlegge den kommende uken. Å hvile på laurbær er ikke i deres vokabular.

Mange vil si at den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk er en stjerne etter VM-gull to år på rad, og belønning i form av å bli satt så stor pris på. Treneren mener at alle kan oppnå å bli stjerner i eget liv.

– Jeg har en drøm om at alle mennesker skal kunne være stjerne i eget liv. Problemet oppstår når du forventer å være stjerne i andres liv. Da blir det som et pyramidespill. Da går det ikke opp.

Han legger til:

– Det å fokusere på å gjøre ditt liv og de rundt deg best mulig er smart for alle.

Fire på lag. Karsten Warholm med kjæresten Oda, trener Leif Olav Alnes med kona Kate. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Viser omsorg for støtteapparatet

Han og Warholm er enige om at det å være ydmyk og takke sine nærmeste, ikke ta dem for gitt, er en del i denne «pakken» de ikke må overse. Warholm har fått ros fra kjæresten Oda Djupvik tidligere, nettopp fordi han ser alle rundt seg.

Også trener Alnes passer stadig på å se og rose kona Kate for at hun lar ham drive med det som er hans «passion», men som andre kaller jobb.

– Jeg synes det er stort at jeg får holde på med dette i alderdommen, ler 62-åringen. Han innrømmer at han er mye borte på grunn av konkurranser, samlinger og treninger, og derfor er han sjeleglad for at nøkkelen passer i låsen hver gang han kommer hjem.

Ironien, humøret og den gode tonen preger duoen, men i bunn ligger alvor og seriøsitet. Og de skryter av hverandre:

– Karsten er veldig flink, en god idrettsutøver. Han har en personlighet som er genuin. Du ser at det han sier, det mener han, og det går rett hjem hos folk.

– Han «digger» dine kloke tanker?

– Jeg vet ikke hvor kloke de er, men tenker at de utøverne du forvalter går på «life college». Hvis ikke veien var viktig, vi er på trening sammen omtrent 30 timer i uken, ville det vært utrolig tungt. I vår sport er mesteparten av tiden pauser. De bør fylles med noe åndelig føde. Etter hvert så har du fått med deg noe mer ballast, enn hvis du bare har sittet og tullet.

Liker å kunne påvirke resultatet selv

Selv om Alnes koste seg med å bli valgt til «Årets trener», så er han mest opptatt av de prisene som du får ved å komme først i mål.

– Når du er avhengig av en jury og stemmer, har du ikke kontroll selv, og det er overlatt til andre faktorer, sier han.

Og viljen til å dele sin pris med Warholm og andre trenere, Alnes følte at han tok imot prisen på vegne av mange, er stor.

– Jeg ga min pris til Karsten også. En god trener er en som blir tatt bilde av sammen med en god aktiv. Uten ham hadde jeg aldri fått den prisen.

Karsten Warholm er klar for en ny utgave med humørpillen Alnes.

– Det er ikke noe jeg ikke liker ved Leif. Den varmen og rausheten han viser overskygger alt.

– Er det ikke noe som er «verst» med ham?

– Jeg får det spørsmålet veldig ofte. Det er sikkert uvaner med alle. Det eneste lille irriterende er at han aldri vil bytte ut de gamle bilene sine, og plutselig står han der med flatt hjul. Men alle disse småtingene er det som gjør Leif til Leif.

