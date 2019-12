Hevder Haalands spisskonkurrent ønsker å forlate Dortmund

Ifølge den spanske sportsavisen Marca har Paco Alcacer fortalt Dortmund at han ønsker å forlate klubben etter at Erling Braut Haaland signerte for gultrøyene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Spissen Paco Alcacer skal være på vei bort fra Borussia Dortmund. Foto: LEON KUEGELER / X03731

NTB-DPA

Avisen hevder videre at Atlético Madrid skal være interessert i å hente Alcacer tilbake til spansk fotball.

Spanjolen ble lånt ut fra Barcelona til Dortmund i august i fjor, og låneoppholdet ble gjort permanent i november.

Erling Braut Haaland ble presentert som Dortmund-spiller søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

26-åringen bøttet inn mål i Bundesliga forrige sesong, men har slitt med spilletid i det siste. Siden begynnelsen av november har han kun spilt til sammen 111 minutter i alle turneringer.

Spissen ønsker mer spilletid for å sikre en plass i Spanias tropp til EM i sommer.

Dortmund-spiss Paco Alcacer (til høyre) skal ifølge den spanske sportsavisen Marca ønske interessert i å forlate Bundesliga-klubben. Foto: Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Søndag kom nyheten om at Erling Braut Haaland har signert en 4,5-årskontrakt med Bundesliga-klubben.

19-åringen har vært ønsket av flere storklubber, men valget falt til slutt på den tyske storklubben. Nordmannen meldte overgang fra østerrikske Salzburg.

Alcacer har kontrakt med Dortmund fram til juli 2023.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 12:34