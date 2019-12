Johaug suveren i Tour de Ski-åpningen, men Østberg gjorde knallsterkt comeback: – Ser skamsprek ut

Therese Johaug innfridde favorittstempelet, men bak henne viste Ingvild Flugstad Østberg at hun ikke har tatt stor skade av løpsnekten.

Therese Johaug var overlegen på første etappe av Tour de Ski. Foto: Rune Petter Ness

Therese Johaug satte fart fra start i Tour de Ski-åpningen og allerede tre minutter ut i løpet var feltet sprengt.

– Hun mener alvor med denne åpningen, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Inn til første bonussprint ved 3,3 kilometer hadde Johaug og Heidi Weng fått en liten luke, men i samme bakke var forhåndsfavoritten alene i tet.

– Ensom majestet, meldte Skjelbæk.

Østberg tok opp jakten

Regjerende mester Ingvild Flugstad Østberg, som startet sitt første løp denne sesongen etter å ikke ha innfridd visse krav i helseattesten, var nærmest ved fire kilometer, åtte sekunder bak venninnen.

Østberg fortsatte å imponere da hun tok opp jakten på Johaug.

– Vi kan absolutt si at hun er tilbake. Det er godt å se, sa langrennsekspert Petter Northug.

– Hun ser jo skamsprek ut, sa Skjelbæk.

Østberg, som gikk sammen med Ebba Andersen og Heidi Weng, tok til og med inn noen sekunder på slutten.

Ingvild Flugstad Østberg imponerte i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug plukket sekunder

Men Gjøvik-jenta klarte ikke gjøre noe med Johaug, som vant etappen den 11 kilometer lange etappen med 12 sekunder. Weng spurtslo Andersson og Østberg.

Johaug fikk dermed en god start på sin første Tour de Ski på fire år.

– Det var veldig moro. Jeg hadde forestilt meg et spurtoppgjør her, men jeg hadde en veldig god dag. Jeg klarte å gå smart første runden, og ha et gir på andrerunden, og fikk en luke der. Og med veldig gode ski, så kommer man langt, sa Johaug til TV 2.

– Hun får et forsprang som er godt å ta med seg når det er sprint, sa Northug.

For søndag er ikke Johaug favoritt lenger, når det skal gås sprint i Lenzerheide.

– Jeg kjenner at jeg er i bra form, men sprint kan gå begge veier. Jeg er forberedt på at jeg kan ryke ut, og at jeg kan komme mellom 25–30. Sprint er ikke min distanse. Så enkelt er det, sa Johaug.

Hun lot seg imponere av Østberg.

– Hun gjorde det veldig bra. Jeg er glad for å ha henne tilbake, sa etappevinneren.

Tour de Ski-konkurransen avsluttes søndag 5. januar.

