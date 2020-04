Breddeklubber taper millioner: Slik vil idretten endre krisepakken

Nå varsler kulturministeren endring av ordningen etter kritikk fra idrettsledere.

Fra Grønt Gras-turneringen på Frøyland i 2009. Foto: Fredrik Refvem

Frem til 21. april kunne aktører innen idrett, kultur og frivillighet søke om penger fra et koronafond. Onsdag ble søkertallene klare, og over 2300 har søkt om penger. Idretten har søkt om 264 millioner kroner av en pott på 600 millioner.

Ordningen får mye kritikk, både fra idrettslag og nasjonale idrettsledere fordi den kun fanger opp noen typer inntektstap.

Fakta Søknadskriteriene Dette er kriteriene i søknadsrunden der fristen gikk ut 21. april. Hva som kompenseres avhenger av om arrangementet er blitt avlyst, stengt eller utsatt: Arrangører som har avlyst eller stengt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert netto tapte billettinntekter og deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter som følge av avlysningen eller stengingen.

Arrangører som har utsatt sine arrangement som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset vil få kompensert eventuelle merutgifter som følge av utsettelsen. Hvem kan søke om kompensasjon: Arrangører med hovedvirksomhet i Norge.

Arrangører i frivillighets- og idrettssektoren som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020. Dersom du ikke er registrert i Frivillighetsregisteret skal du søke hos Kulturrådet . Det forutsetter at arrangøren oppfyller denne ordningens vilkår.

Arrangører som er under konkursbehandling kan ikke søke om kompensasjon. Hvilke krav må arrangementene som det søkes kompensasjon for oppfylle: Arrangementet var planlagt avholdt i Norge i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten. Det kan ikke søkes om kompensasjon for blant annet: Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke.

Tapte reklame/sponsorinntekter.

Kostnader laget eller organisasjonen hadde hatt uavhengig av om arrangementet ble avlyst, stengt eller utsatt.

Arrangementer som ikke er åpne for allmennheten.

Arrangementer som organisasjonen ikke selv skulle arrangere.

Tapt billettinntekt og deltakeravgift eller merutgifter som i den gjeldende perioden samlet utgjør mindre enn 25.000 kroner for arrangøren.

Arrangører som mottok 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften. Les mer

En av dem som går glipp av inntekter er Frøyland idrettslag, som måtte avlyse sitt største arrangement for året: barnefotballturneringen Grønt Gras med om lag 4000 deltakere.

Ting må vedlikeholdes, haller må vaskes. De faste utgiftene forsvinner ikke.

Styreleder Jarl Frøyland sier at idrettslaget får rundt 20 prosent av årsomsetningen, opp mot 1 million kroner, fra denne turneringen.

– Vi har søkt om 360.000 i erstatning for tap av deltakeravgiften. Alt det andre vi tjener på, som kioskslag og sponsorer, får vi ikke kompensert. Samtidig er vi veldig glade for all støtten vi får, påpeker Frøyland overfor Aftenbladet.

560 lag, 1120 kamper og 3800 unge fotballspillere i Grønt Gras-turneringen i 2017. Edel Ødegaard (fra venstre), Cecilie Knudsen og Vilde Carlsen solgte lapper i kiosken. Foto: Jon Ingemundsen

– Vaflene som gir profitt

Han understreker at Grønt Gras-turneringen i stor grad drives på dugnad, og at mange av kostnadene ikke blir noe av nå.

– Hva tenker du om kritikken mot krisepakken, at den ikke treffer bredt nok?

– Det er kanskje mer krevende å regne kompensasjon basert på vaffelsalg, så deltakeravgift er kanskje det letteste for myndighetene å kontrollere i etterkant. Men at dette er for lite, den kritikken står seg. Kanskje man kunne lagt noe på toppen av deltakeravgiftene, det kunne nok stilnet noe av kritikken som har kommet, sier Frøyland.

Han påpeker at mange idrettslag ikke får inntekter fra store arrangementer, og at slike inntektstap ikke fanges opp i krisepakken.

– Når en skryter av Idretts-Norge og vaffelstekingen, går det an å minne om at det er slike ting som gir profitt, sier Frøyland.

Frøyland IL har 750 medlemmer og aktiviteter innen fotball, håndball, innebandy, orientering, turn og friidrett. Av cirka 2,5 årsverk har det vært delvis permittering av noen roller.

– Ting må vedlikeholdes, haller må vaskes. De faste utgiftene forsvinner ikke, sier Frøyland.

Nedenfor er en alfabetisk liste over dem som har søkt om penger fra krisepakken:

Utenomsportslig

– De aller fleste idrettslag i Norge får inntekter gjennom utenomsportslige arrangementer, som danser, messer og 17. mai. Den ordningen som staten har lagt fram nå, tar ikke høyde for dette. Vi kunne fått penger for billettinntekter eller en stor turnering, men vi får ikke søkt om veldig mye i denne første fasen, sier Jan Christian Vasshus, daglig leder i Varhaug IL, med over 1700 medlemmer.

Av en årlig omsetning på 13 millioner, mister idrettslaget blant annet en halv million i inntekter for Jærmessa, som skulle blitt arrangert i august, og cirka 400.000 for aktiviteter i april og mai.

– For Varhaug idrettslag er det kritisk og ikke bra. Vi kommer til å overleve dette fordi vi har en sunn økonomisk drift. Men hvis det skal være en krisepakke til idretten, må kriteriene endres slik at det treffer breddelag.

Varhaug har søkt om 180.000 kroner for tapte billettinntekter og deltakeravgifter.

Kåringen av Miss Jæren er populært på Jærmessa. Missen til høyre, Ann Helen Skei til venstre. Foto: Pål Christensen

Vil endre

Arne Knoph er leder i Divisjonsforeningen, en interesseorganisasjon for fotballklubbene på nivå tre og fire. Han sier at han nå har fått bekreftet mistanken om at pakken treffer dårlig.

– Det har mange klubber kommentert til oss. Hvis en klubb eksempelvis arrangerer en cup, så utgjør påmeldingsavgiften kanskje en fjerdedel av den totale inntekten. Og det er bare det beløpet klubben kan søke kompensasjon for, ikke penger fra kiosksalg, sponsorer og andre ting. Og deltakeravgiften er ofte satt så lavt som mulig. I årevis har det blitt prediket at idretten ikke skal koste mye, det «straffes» de som har vært flinke for nå, sier Knoph, som legger til at fotballen gikk inn i den delen av sesongen der aktiviteten skulle vært størst.

– Derfor har korona rammet fotballen spesielt kraftig. Dette rammer også håndball og ishockey, men de var på vei ut av en sesong.

Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Heiko Junge

Nå varsler kulturminister Abid Raja at kriteriene blir justert.

– Jeg sa allerede da krisepakken ble lansert, at jeg var åpen for justeringer om vi fant at kriteriene ikke traff godt nok, og vi ser nå at vi må gjøre slike justeringer. Vi skal vi se på kompensjonsordninger ut over frafall av billettinntekter, sier han til NTB.

– For at vi skal kunne gi kompensasjon også ut over tap av billettinntekter og merutgifter er Stortinget nødt til å godkjenne dette. Systemet er sånn, sier Raja.

Rammes forskjellig

Torsdag er det budsjettkonferanse i regjeringen, og Raja vil da informere sine regjeringskolleger og drøfte hva som skal skje framover.

– Vi er de første til å være klar med utbetalinger, sier statsråden.

Daglig leder i Rogaland Idrettskrets, Rune Røksund, er daglig i nær kontakt med de rammede idrettslagene og klubbene. Han opplever at klubbene rammes på forskjellige måter.

Rune Røksund, daglig leder i Rogaland Idrettskrets. Foto: Jon Ingemundsen

Noen har en kasse å ta fra og sier det går greit, andre må redusere aktivitetsnivået eller øke prisene, mens noen klubber frykter de vil gå over ende som en følge av at de faller utenfor kompensasjonsordningen.

Vil ha reell kompensasjon

– For et idrettslag spiller det ingen rolle hvor en tapt krone kommer fra. Den er tapt uansett, påpeker Røksund om kompensasjonsordningen som ikke dekker tapte inntekter fra sponsorer, parkering, kiosksalg eller SFO-ordninger.

– Nå som Abid Raja sier ordningen vil bli endret, hvordan vil idretten ha den?

– Kompensasjonsordningen må være i tråd med undersøkelsen og de reelle tapene idretten har rapportert inn. Jeg tror dette tvinger seg fram når politikerne ser at idretten kan dokumentere de faktiske tapene, svarer Røksund.

– Ser du for deg en utvidet ordning med tilbakevirkende kraft når det åpnes for nye søknadsrunder for månedene som ligger foran oss?

– Ja, det må være en forutsetning. Jeg har troen på at politikerne finner en ordning som treffer slik den skal. Nå er det bredden som rammes, og er det noe vi er glad i og har mye av i Norge, er det bredde, påpeker lederen av Rogaland Idrettskrets.