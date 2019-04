Dette har Karsten Warholm aldri gjort før

Det skyldes at årets verdensmesterskap arrangeres senere enn noensinne. Først 27. september starter det i Doha i Qatar.

Fram til nå har sesongopplegget vært likt som før, men i sommer blir det annerledes. Warholm og trener Leif Olav Alnes må ta grep.

– Foreløpig har ikke et sent VM hatt noen innvirking på jobben vi har lagt ned, men det får innvirkning på hvordan vi legger opp sommersesongen. Vi kommer til å legge inn en treningspause midt i, og det er noe vi aldri har gjort før. Før har vi forsøkt å flyte på formen uten å lade opp på noe vis. Der er vi privilegerte med tanke på det grunnlaget vi har lagt opp gjennom vinteren. Nå blir det en treningsperiode, og kanskje blir vi også mer selektive med tanke på konkurranser fordi VM i Doha går så sent, sa Warholm da NTB møtte ham på trening i Oslo sist uke.

Warholm så kvikk og opplagt ut der han gjennomførte økta sammen med hekkegjengen Amalie Iuel, Elisabeth Slettum og Solveig Hernandez Vråle på Olympiatoppen i Oslo.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ikke happy

– Hvordan ser du på at du må bryte det opp med en treningsperiode om sommeren?

– Vi må bare gjøre det som skal til. Det er noe av det vi er best til, å ta de forholdene vi er gitt og snu det om til vår egen fordel. Det er bare å se på det som et konkurransefortrinn alt som går utenom normalen.

Men sunnmøringen fra Ulsteinvik er ikke bare glad for at VM i Doha og det kommende OL i Tokyo kommer så tett på hverandre. Tokyo-OL starter 24. juli neste sommer.

– Jeg er ikke veldig happy med at man setter et stevne så seint på året når OL starter så tidlig året etter. Jeg håper vi slipper å se noe sånt igjen, men når vi først er der så ordner vi det.

Trener Leif Olav Alnes er enig med eleven sin, men er ikke veldig bekymret. Han poengterer at konkurrentene også får like lite tid til å trene seg opp igjen til en ny sesong.

– Ethvert avvik gir muligheter. Alle former for vansker kan tynne ut i rekkene med de du konkurrerer med. Lykken står den kjekke bi. Vansker, motvind, regn, hva som helst der det er en konkurranse så er det fordel til den som håndterer det. Jeg er veldig enig i det Karsten sier, men sånn er det. Ingenting av det vi sier eller gjør kan påvirke de beslutningene som er tatt, og da må vi gjøre tiltak som er fordel oss, sa Alnæs.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Spenning

Alnæs er også klar på at det nye opplegget innebærer at også Team Warholm kan gå i grøfta og bli sittende igjen med svarteper.

– Svarteper er spennende. Uten at idretten er spennende, så ville ingen av oss ha en jobb. Da må du også akseptere at noen skal gjøre det dårligere enn forventet. Når det blir et annet sesongopplegg, så er også det en form for spenning, for dette har vi ikke prøvd på forhånd. Da er jobben å redusere tilfeldighetene til et minimum. Hvis du leter etter problemer i livet ditt generelt, så vil du finne det, og jeg tenker at når problemene er store nok så vil de lete opp deg.

Ingenting tyder på at det er tilfellet med verdensmesteren fra to år tilbake og europamesteren fra EM i Berlin sist år.

– Jeg synes at vi ligger bra an i løypa. Vinteren og resultatene fra innendørssesongen tyder mye på det. Jeg mener at vi allerede har bevist at vi har gjort jobben og tatt et steg videre. Nå har vi lagt inn en veldig, veldig tung treningsperiode med masse mengde, og det begynner å nærme seg at vi skal se mot konkurransene, sa Warholm.

Høyst trolig sesongdebuterer Karsten Warholm under Diamond League-stevnet i Stockholm 30. mai.