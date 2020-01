Svensk kjempefiasko: Ydmyket på hjemmebane

Portugal ble altfor sterke i Malmö. Søndag kan Norge sende svenskene ut av deres eget mesterskap.

Det var ikke mye jubel på den svenske benken. Det var det heller ingen grunn til. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Portugal-Sverige 35–25

MALMÖ: EM er blitt overraskelsenes mesterskap.

Det startet med at Portugal slo Frankrike i åpningskampen, et nederlag franskmennene klarte å reise seg fra. De ble slått ut allerede etter gruppespillet.

Et like stort sjokk var det at de danske verdensmesterne ble det samme. De kom seg aldri til hovedrunden i Malmö.

Der spiller svenskene, men de startet hovedrunden med å tape stort for det portugisiske overraskelseslaget. Akkurat nå er det svært lite som tyder på at svenskene tar seg til semifinalene i Stockholm neste helg.

De har null poeng når det gjenstår tre kamper. Søndag møter de Norge, som med seier i naboduellen søndag vil stå med seks poeng. Slovenia har også allerede sikret seg fire poeng, mens Portugal har to.

Oppladningen til kampen var preget av Aftonbladets sak om at fire svenske spillere hadde vært på pub midt under EM. Svenskene vartet iallfall ikke opp med noe festspill på fredagskvelden.

Linus Arnesson fortviler. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Få redninger

Lagene fulgte hverandre til 7–7, men derfra og ut gikk det fullstendig i stå for de gule og blå. Da lagene gikk til pause hadde portugiserne skaffet seg en luke på tre mål.

De som håpet at en pust i bakken skulle gjøre godt for hjemmelaget, og at de skulle komme ut på banen i en helt annen utgave, de ble skuffet.

I stedet var det de rødkledde som sakte, men sikkert seg ifra. Da den andre omgangen var halvspilt ledet de med syv.

De svenske keeperne hadde en redningsprosent på godt under 20 prosent. Den portugisiske kollegaen, Alfredo Quintana ble på sin side kåret til banens beste spiller. På den offisielle statistikken endte han med en redningsprosent på 38, etter å ha stoppet 11 av 29 skudd.

Rui Silva og Joao Miguel Ferraz scoret begge seks ganger. Ingen svensker klarte mer enn fire mål. Til slutt vant Portugal med ti mål.

