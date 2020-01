Lilleputt sjokkerte Liverpool. Så ble det banestorming.

Shrewsbury fra nivå tre i engelsk fotball hentet opp 0–2 mot Liverpool.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Jason Cummings scoret to mål mot Liverpool. Foto: CARL RECINE / Reuters

Shrewsbury – Liverpool 2–2 (0–1)

FA-cupoppgjøret startet oppskriftsmessig da et B-preget Liverpool gikk opp i 1–0-ledelse etter et kvarter på bortebane. Curtis Jones scoret for laget som hadde gjort elleve endringer på førsteelleveren som startet forrige kamp.

Men hjemmelaget viste at de ikke ville la seg slå lett og produserte et par fete sjanser til å utligne før pause, men reservekeeper Adrián sto i veien.

Da Donald Love scoret et selvmål av det komiske slaget, helt upresset umiddelbart da andre omgang startet, så tenkte nok Jürgen Klopp at dette gikk veien. Men den gang ei.

18 år gamle Jones sendte Liverpool i føringen tidlig i kampen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Fikk straffespark

Callum Lang viste at det var fare på ferde da han etter 58 minutter prøvde seg alene med keeper, men Adrián reddet igjen.

Og det stoppet ikke der. Etter 64 minutter pekte dommer Andre Marriner på straffemerket, selv om det kunne se ut som at fellingen av Josh Laurent skjedde utenfor sekstenmeteren. Uten VAR på jobb ble det uansett straffespark, og den satte Jason Cummings sikkert i mål.

Men Cummings var ikke ferdig. Ti minutter senere vant innbytteren ballen i duell med Dejan Lovren og Joel Matip, før han satte fart mot Adrián og scoret igjen.

Klopp så tydelig misfornøyd ut, og så ut til å synes at en omkamp i et allerede tett kampprogram passet dårlig. Derfor satte han inn både Mohamed Salah og Roberto Firmino etter 2–2-scoringen.

Jürgen Klopp var ikke fornøyd med uavgjort. Foto: CARL RECINE / Reuters

Byttet innpå Salah og Firmino

– Nå gidder ikke Jürgen Klopp vente lenger. Han vil ha denne kampen avgjort, sa Viasat-kommentator Andreas Toft.

I stedet var det Shrewsbury som ropte på straffe etter 87 minutter. Reprisene viste at Fabinho var borti ballen med armen, men dommer Marriner avfeide det.

Liverpool-spillerne deppet etter kampen. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Innbytterne satte fart på Liverpool, men Firmino-avslutning ble blokkert, før Salah bommet på en heading på overtid.

Dermed må Liverpool legge inn en ny kamp i kalenderen. Fansen til Shrewsbury feiret med å storme banen.

– De feirer som at de har vunnet. Det er lotto, ropte Toft.

Shrewsbury-fansen stormet banen i glede etter uavgjort-resultatet. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Publisert: Publisert 26. januar 2020 19:54 Oppdatert: 26. januar 2020 20:17

Mest lest akkurat nå