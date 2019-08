Overgangsstudio: Nok en tidligere TUIL-spiller klar for HamKam

Det er mange brikker som skal på plass for Tromsø-klubbene når fotballsesongen skal starte opp igjen etter sommerpausen. Spillere og trenere skal forlenge avtaler eller skifte klubb. iTromsø registrerer overgangsnyhetene på både herre- og damesiden, fra Eliteserien til 6.-divisjon.

For de med profesjonell kontrakt er overgangsvinduet åpent fra 1. august til 31. august.

For amatørene er vinduet åpent fra 1. januar til 10. september. Årsaken til at overgangsvinduet er stengt etter det, er for å forhindre at lag forsterker i sesonginnspurten.

Vi oppdaterer denne saken de neste månedene.

Tips oss på SMS, e-post (sporten@itromso.no) eller iTromsø-sporten på messenger – også om overganger som allerede er i boks fra tidligere i sommer.

SISTE NYTT:

1. august: Jo Nymo Matland klar for HamKam. Det melder Hamar Arbeiderblad. Venstrebacken skal pendle mellom idrettstudier i Oslo og Hamar. I HamKam vil han havne i konkurranse med Hans Norbye, som har blitt brukt på venstreback av trener Gaute Helstrup.

Etter det iTromsø er kjent med, har Matland også hatt tilbud fra Fredrikstad.

31. juli: Tre mann ut for TUIL. Tomas Kristoffersen forlater «Dalen» og melder overgang til Sogndal. I tillegg drar lånespillerne Harald Nilsen Tangen (18) og Erik Arnebrott (20) tilbake til Viking etter at låneavtalen går ut 5. august.

Den siste lånespilleren fra Viking, Lasse Berg Johnsen (20), blir derimot i TUIL ut sesongen.

30. juli: Per Kristian Tagseth (20) er klar for Storelva. Både han og Joakim Lillehaug Pedersen har signert for 4.-divisjonsklubben fra Kvaløya.

Tagseth er for øvrig storebror til Edvard Tagseth, som har vært i Liverpools akademi frem til i sommer.

25. juli: Matland ferdig i Brattvåg. Jo Nymo Matland gir seg i Brattvåg og flytter til Oslo for å studere.

25. juli: Sondre Flaat fortsetter i Skarp. Skarp-spissen skal ut i et halvårig turnus fra midten av august etter tre år med fysioterapistudier. Lenge var det usikkert hvor turnusen skulle være, men det er nå klart at den blir på sykehuset i Tromsø og at spissen dermed ikke forlater klubben.

24. juli: Fortsetter i Skjervøy tross flytting. Robert Rydningen, som er fra Kvaløya og spiller for Skjervøy, skal flytte til Trondheim. Til tross for det, er planen å finne ne klubb i Trondheim å trene og fortsette i Skjervøy i hvert fall ut sesongen.

Robert Rydningen er for øvrig broren til Fløya-spiller Martin Rydningen.

23. juli: Fløya mister tre spillere. Tidligere Fløya-kaptein Martin Indal Andersen (24) skal flytte til Oslo for å studere, Martin Rydningen (20) skal gå college i USA, mens Espen Berthung (27) har meldt overgang til Skarp.

Klubben vurderer erstattere både internt og eksternt.

23. juli: Kristoffer Brenn forlater Krokelvdalen. Midtbanespilleren, som i 2018 var på årets lag i 4.-divisjon, har i sommer flyttet til Tønsberg sammen med familien. Dermed har 29-åringen, som også har spilt aldersbestemt fotball i Krokelvdalen, spilt sin foreløpig siste kamp for klubben.

21. juli: Gjenforenes med pappa: Mikael Lange (20) er klar for Fløya. Midtstopperen er sønn av tidligere TIL-, TUIL- og Fløya-spiller Roger Lange, som nå er assistenttrener i 3.-divisjonsklubben.

Mikael Lange spilte i Fløya frem til han ble 12–13 år, før han begynte på TIL. Etter TIL gikk turen til Finnsnes, før han nå er tilbake hos Fløya.

20. juli. Garib Gerkondani (21) klar for ny klubb. Gerkondani, som fikk to cupkamper for TIL i 2017 og gikk på NTG, ble løst fra kontrakten med Moss tidligere i sommer. Nå har han signert for 2.-divisjonsklubben Oppsal.

20. juli: Tidligere TIL-talent på vei sørover. Sebastian Jensen var en del av TILs gylne 1996-årgang og spilte for TIL på aldersbestemt nivå og for TIL 2 og TIL 3 frem til han ble 19 år. Etter det har Jensen vært i både TUIL og Senja, men ser ut til å være tapt for sistnevnte.

20. juni: Lars Petter Rotvold Nilsen forlater Stakkevollan. Den spillende treneren flytter til Oslo i august og gir seg som trener for de gule og sorte i 4.-divisjon, men får muligens med seg én eller to kamper i august før han drar.

Ørjan Harjo, som blant annet har vært assistenttrener for Stakkevollan i 2,5 år, overtar hovedtreneransvaret.

20. juni: Jørgen Solem Steffensen er klar Storelva. Einar Kjevik Øien og René Christian Schultz ble klar for klubben to uker tidligere.

15. juni: Forlater Stakkevollan. Angrepsspiller Joakim Dahl Haraldsen er ferdig med fysioterapistudier og flytter tilbake til hjembyen Harstad over sommeren for å ha turnus der.