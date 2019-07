AIK tapte første oppgjør i kampen om å møte RBK eller BATE

Vinneren møter Rosenborg eller BATE i neste runde.

Rosenborg og AIK står ganske likt før hvert deres returoppgjør kommende uke. Begge lagene fikk et tidlig baklengsmål imot og tapte 1-2 i Øst-Europa, men kan glede seg over et viktig bortemål før det avgjørende oppgjøret på eget gress.

Rok Kronaveter sendte Maribor i ledelsen tidlig i oppgjøret, men Henok Goitom utlignet for AIK etter en snau halvtime.

Resultatet sto seg derimot ikke lenge. Ti minutter senere avgjorde Sasa Ivkovic kampen da han urovekkende enkelt fikk gå opp i lufta og stange inn 2-1.

Verken Maribor eller AIK klarte å score noen flere mål, og dermed er kampen om avansement nokså åpen før returoppgjøret i Stockholm kommende onsdag. Med 1-0-seier vil AIK være videre på bortemålsregelen.

Tarik Elyounoussi og Daniel Granli spilte hele kampen for den svenske hovedstadsklubben, som ledes av tidligere Brann-trener Rikard Norling.

Vinneren av sammenlagtoppgjøret mellom AIK og Maribor møter Rosenborg eller BATE Borisov i tredje kvalifiseringsrunde i mesterligaen.

Taperen møter enten albanske Partizani eller moldovske Sheriff i europaligakvalifiseringen.