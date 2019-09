Ingebrigtsen-rivaler utestengt fra VM etter dopingrot

Michael Kibet og Daniel Simiyu ble nummer én og to i Kenyas VM-uttak på 5000 meter og sto på deltakerlisten til mesterskapet. Nå viser det seg at de to likevel ikke skal løpe. Årsaken er at de ikke har vært testet nok ganger utenfor konkurranse. Det melder den kenyanske avisen Daily Nation.

Kibets management bekrefter utestengelsen på Instagram.

De to erstattes av Nicholas Kimeli og Jacob Krop i VM.

Dermed er to av brødrene Ingebrigtsens rivaler ute av VM. Både Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter i VM og er i aksjon allerede på mesterskapets åpningsdag fredag. Da løper de forsøksheat.

Kenya har et dårlig rykte når det gjelder doping. IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) har satt Kenya på en liste over riskoland, og et av kravene er at utøverne skal testes tre ganger før VM. Kibet og Simiyu skal ikke ha vært tilgjengelige for testing nok ganger, og dette er årsaken til at de er utestengt. De to kenyanerne har ikke hevdet seg i verdenstoppen i år.

Den tyske TV-kanlen ZDF hevdet denne uken å ha avslørt doping med EPO i kenyansk friidrett. Blant utøverne som dopet seg, skal to ha vært VM-uttatte, skriver VG.