Det er rart, dette, men følelsen jeg sitter igjen med etter ett poeng og 0–0 på Lerkendal er langt bedre enn ett poeng og 0–0 på Stadion.

Det handler selvfølgelig om forventninger, men det handler også om hvordan laget opptrer.

Det var det få som hadde forventet et respektabelt resultat i Trondheim. Brann har, som alle vet, vært inne i en bølgedal. Det er så veldig mye som ikke har fungert. Det er ikke bare det at spillet har gått i stå og poengene har vært få, men kommunikasjonen mellom klubb og supportere har skurret.

Det har ikke forstått hverandre. Mange supportere har klaget på kjedelig spill, sviktende resultater og svak ungdomssatsing.

Brann, på sin side, har pekt på alt de har oppnådd de siste årene og manet til samhold og tålmodighet.

«Gode opplevelser» har vært mantraet til daglig leder Vibeke Johannesen. Det er mange kamper igjen, de kommer, bare vent, har hun sagt, og det fikk hun til slutt rett i.

Kampen mot Rosenborg var en god opplevelse. Ikke fordi Brann spilte mer forførende og vakkert enn det de har gjort tidligere, det gjorde de ikke. Ikke fordi Brann vant, for det gjorde de heller ikke, men fordi vi så elleve spillere som ga alt for klubben, de ga alt for treneren, de ga alt for hverandre, og, ikke minst, de ga alt for supporterne.

Vi så vilje og tæl og oppofrelse. Vakrere enn det blir det nesten ikke.

Jeg tror at vi som heier Brann ikke er så avanserte som vi selv, eller andre, tror.

Det skal lite til for å gjøre oss fornøyde. Et lag som kjemper for oss. En trener som snakker til oss. Det er alt som skal til.

På Lerkendal fikk vi begge deler.

Etter kampen viste Lars Arne Nilsen hvor stolt han var innsatsen. Og uttalelsen hans: «Det der er ikke straffe på Lerkendal» var av den typen vi supportere omfavner.

Nilsen og resten av Brann må aldri glemme at vi som sitter på tribunen er følelsesmennesker. Fornuft appellerer ikke til oss. Det er lidenskapen vi jakter på.

Det er sterkt av Brann å stå imot når fem av lagets spillere var ute med skader eller karantener. Ruben Yttergård Jenssen, Fredrik Haugen, Petter Strand, Daouda Bamba og Amer Ordagic er blant Branns beste og viktigste spillere. Ingen av dem var med nordover.

Likevel klarte Brann å bite å fra seg. Det gjør at vi, akkurat som Lars Arne Nilsen, bøyer oss i støvet over spillernes innsats.

Mannen vi først og fremst skal takke for et ene poeng er årgangskeeperen Håkon Opdal. I løpet av kampen hadde han noen mesterlige redninger. Det skal nesten ikke være mulig å redde alle de skuddene og headingene som kom mot mål, men det gjorde han.

Nå seiler han opp som en het kandidat til å bli kåret til Branns beste spiller 2019. Hvem hadde trodd det i april?

Det er også på sin plass å nevne ydmyke Thomas Grøgaard. Han var Branns beste utespiller. Med tanke på at han spilte på en uvant plass, og med tanke på at han har slitt benken mer eller mindre hele sesongen, er det uhyre imponerende.

Ja, det er mye fint å si om kampen mot Rosenborg. Men mye arbeid gjenstår. Brann må lære seg å spille mot etablert forsvar. Og er det ikke på tide å score snart?

