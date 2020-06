Ny vending: Amerikansk mangemillardær byr på engelsk storklubb

Godkjenningen av Newcastle-kjøpet drøyer. Nå står den amerikanske forretningsmannen Henry Mauriss klar hvis avtalen går i vasken.

Newcastle-fansen må vente enda lenger før klubbens skjebne avgjøres. Foto: LEE SMITH/NTB scanpix

Newcastle-fansen har ventet i flere år på at noen ville kjøpe klubben fra den nåværende og sterkt mislikte eieren Mike Ashley. Dermed ble mange fans håpefulle da en gruppe ledet av forretningskvinnen Amanda Staveley la inn et bud på 3 milliarder kroner for Premier League-klubben. Men det er Premier League-organisasjonen som må godkjenne klubbkjøp, og beslutningen drøyer. Det har likevel vært bred enighet om at kjøpet ville godkjennes i løpet av kort tid.

Ashley out: Newcastle-fansen er ikke i tvil. Foto: DAVID KLEIN / NTB scanpix

LES OGSÅ: TV-krangel, journalistdrap og Amnesty-protest: Nå nærmer Premier League-dramaet seg slutten.

Amerikaner byr

Onsdag fikk saken en ny og overraskende vri: Da ble det kjent at en amerikansk forretningsmann også har lagt inn et offisielt bud på Newcastle, og at han byr 3,5 milliarder kroner, som skal være en halv milliard over budet fra Staveleys gruppe, skriver flere engelske medier, blant dem lokalavisen Newcastle Chronicle. Interessen har vært kjent fra før, men nå er budet gjort formelt.

Veien frem til amerikansk eierskap kan likevel være lang, og avhenger av at oppkjøpet fra Staveley-gruppen ikke godkjennes. Nåværende eier Ashley har allerede godtatt dette tilbudet, men har samtidig vært i samtaler med Mauriss de siste ukene.

Forretningsmannen Henry Mauriss har tjent seg rik innen finans, før han investerte i media. Han er nå direktør for ClearTV, som har vokst til å bli en TV-gigant i USA, skriver The Guardian. Nå skal han være god for flere titalls milliarder kroner.

Mauriss er opprinnelig fra Burbank i California og er svært interessert i sport, og da særlig baseball. Han skal ha merket seg suksessen til Liverpool etter at klubben ble kjøpt opp av de samme amerikanerne som eier baseballaget Boston Red Sox. 53-åringen skal ha forhandlet med Mike Ashley siden i fjor.

Amanda Stavely sammen med ektemannen og forretningspartneren Mehrdad Ghodoussi (t.v.) under en bursdagsfest i London i januar 2018. Foto: Richard Young/NTB scanpix

Kontroversielt

Amanda Staveley har ledet forhandlingene om Newcastle-kjøp på vegne av seg selv, Reuben-brødrene og et saudiarabisk statlig fond. Saudi-Arabias involvering er kontroversiell, både på grunn av menneskerettigheter i landet og anklager om å legge til rette for piratsendinger av engelske kamper, noe som har ført til den lange behandlingstiden i Premier League.

Nylig la Verdens handelsorganisasjon frem en rapport der Saudi-Arabia fikk kritikk for piratsendingene.

