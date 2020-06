Rasmussen vil bort: - Dette gidder jeg ikke mer

Mathias Rasmussen sier til lokalavisen Lister 24 at han med 99 prosent sikkerhet forlater Nordsjælland.

KRISTIANSAND: – Jeg er 99 prosent sikker på at jeg drar herfra i sommer. Jeg har vært her i fire år nå, og fortsatt er jeg ikke fast på laget. Det gidder jeg ikke mer, sier Mathias Rasmussen til lokalavisen Lister 24.

22-åringen, som ble solgt fra Start til Nordsjælland for rundt fem millioner kroner for fire år siden, har havnet i kulden i sin danske klubb.

Han har ikke spilt en offisiell kamp for Nordsjælland siden desember. Nå har han gitt klubben klar beskjed om at han vil bort.

– Jeg har gitt sportssjefen beskjed om at jeg vil bort og bedt om at de ikke motarbeider dette. Det har jeg fått bekreftelse på at de ikke kommer til å gjøre, sier Rasmussen til avisen.

Fædrelandsvennen er kjent med at Start har sjekket ut mulighetene for å hente Rasmussen hjem til Kristiansand.

Lite tyder på at de vil lykkes med det.

Rasmussen selv vil fortsette i utlandet.

– Mitt mål er å fortsette i utlandet, så per dags dato er det ikke aktuelt med spille i Norge igjen. Om det ikke skulle dukke opp noen interessante tilbud andre steder, kan det bli aktuelt, men jeg har troen på at det løser seg greit, sier Rasmussen til Lister 24.