Hovland skrev norsk golfhistorie etter å ha hentet seg inn med ellevilt slag

Viktor Hovland (22) ble den første nordmannen til å vinne en PGA-turnering da han gikk til topps i Puerto Rico Open søndag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hovland strålte etter det imponerende slaget på hull 15. Foto: Skjermdump fra Eurosport

Det skjedde ikke uten drama. For Hovland så nesten ut til å ha seieren i sin hule hånd da han gikk på en skikkelig smell på det ellevte hullet.

Nordmannen slet nemlig skikkelig med røffen. Da han også misset en grei putt, endte han opp med en triple bogey. Fra å kunne ha ledet med tre slag, lå han plutselig likt med to andre spillere.

På hull nummer 15 slo Hovland derimot tilbake med en eagle av det helt spesielle slaget. Han lå ute i vanskelig terreng, i røffen, etter et dårlig innspill. Det gjorde ingenting, da han på mektig vis chippet ballen ned i hullet på neste slag. Dermed fikk han en eagle og overtok ledelsen igjen.

– Herre, min hatt, sa Eurosports kommentator Per Haugsrud.

Han og medkommentator Henrik Bjørnstad gikk berserk etter Hovlands slag. Kunne det holde for nordmannen? Han lå senere helt likt med Josh Teater før det 18. og siste hullet.

Der klarte Teater «bare» å slå til par. Hovland hadde muligheten til å vinne, men innslaget mot greenen var svakt. Han havnet langt unna hullet. Han behøvde en putt av det helt spesielle slaget for å unngå omspill eller tap.

Og det var akkurat det han leverte. En fantastisk putt – og med det norsk idrettshistorie.

– For en måte å vinne på! utbrøt Eurosports kommentatorer.

– Gjorde vondt

Seieren betyr at Hovland er historisk som tidenes første norske vinner av en PGA-turnering.

– Trippelbogeyen gjorde vondt. Jeg trodde kanskje jeg kom til å ligge to slag bak, men senere så jeg at vi lå likt. Det var en sinnssyk chip på hull nummer femten. Putten på den siste var bare en bonus, sa Hovland i seiersintervjuet sendt på Eurosport.

Om den store missen på hull nummer elleve, sa han:

– Jeg suger på chipping. Nei da, jeg må bare jobbe mer med nærspillet. Jeg spilte meg inn igjen med chippene på hull nummer ti og femten.

Dermed er ikke Hovland bare fem millioner kroner rikere, men han gjør et solid byks på rankingen og tar et stort steg mot deltagelse i The Masters 2020.

Utfordrer med kjempestart

Skotske Martin Laird var ventet å bli den største utfordreren, men han hadde en turbulent start. Først åpnet han med en double bogey, før han slo tilbake med en eagle. Deretter kom en bogey på hull fem, som gjorde at han falt litt bak.

I stedet kom amerikanske Josh Teater, ansett som den tredje største favoritten etter tre runder, som et skudd bakfra. Med tre birdier på de seks første hullene, hadde han plutselig gått forbi Hovland.

Nordmannen hadde derimot spilt to færre hull. På det femte vartet han endelig opp en birdie selv, og dermed var det delt ledelse etter seks hull.

Fakta Viktor Hovland Alder: 22 (født 18. september 1997) Klubb: Miklagard Profesjonell siden: 16. juni 2019 Verdensranking: 102.-plass (per 23. februar 2019) Vant det amerikanske amatørmesterskapet i august 2018. Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019. Utvalgte resultater: 12.-plass i US Open, 32.-plass i US Masters. Aktuell: Tok søndag sin første proffseier i Puerto Rico.

Hovland hentet seg inn med en vill chip på hull 15. Foto: Skjermdump fra Eurosport

– Lov å ha marginer

På dette tidspunktet var Teater og Hovland favoritter, mens Emiliano Grillo og Kyle Stanley lå på skuddhold to og tre slag bak.

Etter tre nye par av Teater og Hovland, ble det action. Mens Teater gjorde en bogey, vartet Hovland opp med en litt heldig birdie da han chippet ballen rett i koppen. Dermed hadde nordmannen to slags ledelse med åtte hull igjen å spille.

– Det er lov å ha marginer, sa Eurosport-ekspert Henrik Bjørnstad.

På det påfølgende hullet ble det nok en bogey for Teater. Selv om ikke det var noen forrykende dag fire av Hovland hittil, sviktet de som kunne utfordre ham, og plutselig kunne han få en margin på tre slag etter elleve hull med par.

Hovland med triple bogey

Hovland fikk det derimot også tungt – langt tyngre enn Teater – på det ellevte hullet. Nordmannen skulle bare løfte ballen fra røffen til greenen, men forlenget bare kulen noen meter fremover slik at den fortsatt lå i uggent terreng.

Etter to nye misser, gikk han på en triple bogey. Dermed lå han plutselig likt med Stanley og Teater på −17.

– Hva er det som skjer her nå? spurte Henrik Bjørnstad.

– Nå er det høydramatisk, fulgte Eurosport-kommentator Per Haugsrud opp.

Slo tilbake med ellevill chip

Hovland tok derimot smellen med fatning. Etter par på de tre neste hullene, skulle det igjen bli action. Teater vartet opp med en birdie, og dermed kunne han ta ledelsen om ikke Hovland gjorde det samme.

Mens Eurosports kommentatorer håpet på en birdie, chippet Hovland den rett i koppen – fra enda lengre hold enn chippen på hull nummer ti. Plutselig var nordmannen tilbake i tet.

– Jeg tror det er så nær hjerteinfarkt jeg har vært noen gang, sa Bjørnstad.

Drama til siste slutt

Teater hadde derimot på ingen måte gitt opp i regnværet i Puerto Rico. På det 17. hullet gjorde han et svært godt innspill, noe som ga han muligheten til å utligne.

Amerikaneren gjorde ingen feil, og vips så var det delt ledelse igjen før det siste hullet, ettersom Hovland ikke maktet å kopiere Teater.

Teater fortsatte med godt spill på det siste hullet, og var bare centimeter unna en ny birdie. Dermed trengte Hovland par for omspill – med birdie var seieren i boks.

Nordmannen fikk et tøft utgangspunkt da han havnet ganske langt unna hullet etter tre slag. Hovland dro derimot frem en mesterlig putt som ga han birdien – og ikke minst hans første seier i en PGA-turnering noensinne.