Erkerivalen til topps da VM-gullet glapp for Bø: – Irriterende å se på

Johannes Thingnes Bø (26) klarte ikke å ta det etterlengtede individuelle gullet. Martin Fourcade (31) gikk inn til sitt 12 VM-gull.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Johannes Thingnes Bø klarte ikke å vinne gull på normaldistansen. Foto: Berit Roald

OSLO/ANTERSELVA: Det individuelle gullet har manglet for Johannes Thingnes Bø i årets VM i skiskyting.

Nordmannen, som av mange blir regnet som verdens beste skiskytter, ble «bare» nummer fem på sprinten og måtte nøye seg med sølvet etter spurtdrama på jaktstarten. Onsdag skjøt Bø for gull igjen på normaldistansen.

26-åringen åpnet med én bom på første skyting, men fulgte så opp med to fulle hus. Han holdt i tillegg et forrykende tempo i løypene og kunne skyte for gull på siste skyting. Der ble det nok en gang et bomskudd.

Dermed klarte ikke nordmannen å slå gullvinner Martin Fourcade, som gikk i mål med kun én bom.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg er utrolig glad over å vinne mot Johannes. Han er definitivt sterkere enn meg, men i dag var jeg bedre, sier Fourcade til NRK etter rennet.

Begynte å tenke på neste renn

Bø holdt et rolig tempo på sisterunden, men gikk inn til sin andre sølvmedalje i mesterskapet. Han har også gull fra mixedstafetten.

– Jeg bommet dessverre på siste skyting. Da hører jeg at jeg er midt i ingenmannsland. Da begynte jeg å tenke på morgendagen, sa Bø til kanalen.

– Ga du opp gullet?

– Ja, jeg følte ikke at jeg kunne ta igjen 30–40 sekunder.

Stryningen fikk med seg Fourcades bunnsolide skyting. Da franskmannen bommet på siste skudd, øynet han sjansen.

– Jeg var på jordet der på hver av hans tre siste skytinger. Da han bommet, tenkte jeg «OK, nå leder jeg med et halvt minutt på ham hvis jeg skyter fullt». Men det gjorde jeg ikke, sa Bø lattermildt i intervjusonen før han hastet videre til blomsterseremonien.

Martin Fourcade vant normaldistansen i Anterselva. Foto: ANDREAS PRANTER / BILDBYRÅN

– En juniorfeil

Fourcade leder verdenscupen sammenlagt, og det er det også en god grunn til. Franskmannen, med 11 VM-gull fra tidligere, var suveren på standplass helt til det gjensto én skyting. Etter 15 av 15 treff, så det ut til å gå mot fransk gull. NRKs ekspert kunne ikke annet enn å applaudere.

– Det er nesten irriterende å se på. Det er veldig trygt og bra, sa Emil Hegle Svendsen om franskmannens tredje skyting.

På fjerde og siste skyting, leverte han fire raske treff, men så bommet franskmannen på det aller siste skuddet. Plutselig ble gullkampen helt åpen.

Fourcade tok ledertiden i mål, men så tydelig skuffet ut. Han visste godt at Bø hadde holdt et høyt tempo. Likevel holdt det da Bø ikke klarte å levere på avgjørende skyting.

– Jeg var skuffet over å bomme på siste skuddet. Det var en juniorfeil. Jeg var så irritert på meg selv, fortalte Fourcade.

Norges skytetrener Siegfried Mazet var skuffet etter at gullet glapp for Bø.

– Det var noen dumme feil. Han (Bø) mistet gullet etter de feilene. Det er frustrerende fordi jeg trodde han kunne jakte på gullet, sa han til NRK.

Martin Fourcade så irritert ut da han gikk i mål. Likevel holdt det til gull. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

God åpning av Tarjei Bø

Tarjei Bø gikk ut med startnummer 21. Han satte tidlig en god standard. 31-åringen skjøt ned samtlige blinker på første skyting. Det holdt til ledelse.

Da han kom inn til standplass for andre gang, ble det tøffere. Han måtte nøye seg med én bom. Stryningen revansjerte seg da han fikk full hus på tredje skyting. Han gikk ut 20 sekunder bak østerrikeren Dominik Landertinger.

– Han er med i medaljekampen, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

Han avsluttet derimot med to bom på siste skyting. Tempoet i sporet var heller ikke nok til å gjøre opp for den ustødige skytingen. Dermed endte Tarjei Bø på 6.-plass.

– Det var en tomhetsfølelse. Det var mye jobb for lite medaljekamp. Jeg var med et stykke. Jeg skjønner at jeg må ha fullt hus på siste for medalje, så skal jeg være litt for nøyaktig og da bommer jeg, konkluderte han etter rennet.

Johannes Dale ble nummer ni, mens Vetle Sjåstad Christiansen havnet helt nede på 62.-plass.

Torsdag er det parstafett på VM-programmet i Anterselva.