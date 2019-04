Marie Dølvik (22) fra Tromsø er tilbake på A-landslaget etter fire år

Den meget talentfulle fotballspilleren fra Tromsø står med vanvittige 50 aldersbestemte landskamper fra J15 opp til U23. Tre A-landskamper har hun i tillegg fra Algarve Cup i Portugal i mars 2015 der hun spilte mot USA, Island og Sveits.

Årene etter debuten har det blitt spill for J19- og U23-landslaget, den siste kampen så seint som i januar i år (1–1 mot Belgia), men i slutten av forrige uke fikk hun den lykkelige beskjeden om at hun er tatt ut i Martin Sjøgrens landslagstropp som neste uke reiser til Marbella i Spania for å møte New Zealand over to kamper, 5. og 9. april.

Siste før VM

Kun den siste kampen 9. april er en offisiell landskamp. Den første vil bli spilt for lukkede dører, der begge lag ønsker å teste ut ulike formasjoner inn mot VM.

– I den siste perioden har vi sett at det er flere spillere som er i positiv utvikling, særlig de yngre fra U23. Det betyr større konkurranse i troppen, og det hjelper oss i hele perioden frem mot VM, sier landslagssjef Martin Sjögren til NFF sin hjemmeside.

Norge spilte nylig Algarve Cup i 2019 der de gikk til topps etter seier i samtlige tre kamper, 2–1 mot Danmark, 3–1 mot Kina og 3–0 mot Polen.

Kampen(e) mot New Zealand blir siste test før sommerens fotball-VM i Frankrike 7.-juni-7. juli der Norge har havnet i gruppe med Nigeria, Sør-Korea og vertsnasjon Frankrike.

Full pott i år

Dølvik som returnerte til norsk fotball foran 2018-sesongen etter et år i den tyske toppklubben Wolfsburg, erstatter skadde Ina Gausdal (LSK Kvinner) i troppen.

Dølvik spilte i fjor 21 kamper og scoret fem mål for Vålerenga i Toppserien. I år har hun spilt sesongens to første kamper som har resultert i full pott med seiere mot hennes tidligere klubb Stabæk (1–0) og borte mot Kolbotn (2–1).

