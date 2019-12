Dette sier tidligere Brann-helter om at treneren får fortsette: – Virker feigt

Torsdag ettermiddag holdt Brann en pressekonferanse der de meddelte at Lars Arne Nilsen fortsetter som hovedtrener i Brann. Det ble klart på et styremøte på Stadion torsdag.

Tidligere Brann-spiss Thorstein Helstad la ikke skjul på hva han mente om Branns avgjørelse om å la Nilsen fortsette i trenerjobben. Kort tid etter nyheten kom, skrev Helstad følgende på sin Twitterkonto:

– Tenner et lys for alle Brann-supporterne som ønsket seg offensiv fotball i 2020.

Tenner et lys for alle Brann-supporterne som ønsket seg offensiv fotball i 2020 — Thorstein H. Helstad (@thorsteinh) December 12, 2019

Da han blir bedt om å utdype hva han mener om LAN-fortsettelsen, svarer Helstad:

– Jeg er dessverre ikke sjokkert. Ut fra resultater den seineste tiden og tilbakemeldinger fra spillere mener jeg at det var på tide at han var ferdig. De har ikke hatt noen fremgang, og har ikke spilt slik bergensere vil se av Brann. De hadde muligheten til å fjerne han nå uten særlig dramatikk, men valgte å kjøre på med det samme, sier Helstad.

Marit Hommedal / SCANPIX

Helstad mener Nilsen har svært mye å ta tak i om han skal klare å snu den vanskelige 2019-sesongen til et positivt år i 2020.

– Det første han må gjøre er å omvende spillergruppen, som ikke har vært homogen. Tilbakemeldingene fra spillergruppen etter sesongen var jo ikke positiv. Så må han få bergensere til å tro på dette og få dem tilbake på kamp. Da må Brann begynne å spille mer offensiv fotball. Så er vi nødt til å gi han en sjanse neste sesong, for nå er avgjørelsen tatt. Men om de taper de første kampene vil presset bli enormt, mener Helstad.

– Er Brann-stallen god nok til å spille offensiv fotball?

– De har en stall som må gjennomgås kraftig. De har brukt mye penger på spillere som ikke har levert. De trenger offensive spillere, spesielt kantspillere med fart. (Gilbert) Koomson har ikke levert slik vi trodde han skulle gjøre, svarer Helstad.

– Hele prosessen virker feig

Tidligere Brann-spiller, Carl-Erik Torp, mener Brann har tatt en feil avgjørelse ved å beholde Nilsen som trener.

– Med tanke på resultater og det som har kommet ut fra spillere er det overraskende at de ikke velger å gjøre en endring. Hele prosessen virker feig beskyttende overfor hverandre innad i klubben, sier den nåværende fotballeksperten i NRK.

Han reagerte på at Branns generelle uttalelser under torsdagens pressekonferanse.

– Det var lite som kom frem, og det var mye unnskyldninger. Det har stagnert fullstendig i løpet av ett og ett halvt år, men de tar ingen form for selvkritikk. Det har vært dødt og trist å se på Brann den siste tiden, og man får ikke noe mer energi av å se på pressekonferansen i dag, mener han.

– Mener du Brann burde fjernet Nilsen?

– Ja, ut fra de sportslige resultatene og utfordringene med spillergruppen hadde det vært lurt med en endring. Det er bra med kontinuitet, men de trenger nok en endring, svarer Torp.

Marit Hommedal / Scanpix

Huseklepp ble overrasket

Erik Huseklepp innrømmer at han ikke trodde Nilsen kom til å fortsette som Brann-trener.

– Jeg er veldig overrasket, jeg trodde ikke dette kom til å skje. De får store utfordringer med et publikum som har blitt likegyldig og en spillergruppe som har gitt klar beskjed om at de har ønsket et skifte. Så det var overraskende, jeg så ikke denne komme. Nå får de en jobb fremover, sa Huseklepp på Ballsparks direktesending fra Branns styremøte.

– Hva blir den største og viktigste jobben?

– Den viktigste jobben blir først og fremst å sette et lag som tror på treneren og tror på trenerteamet. For evalueringen viser jo at det ikke var tilfelle. Det er den første oppgaven, svarer Huseklepp.

Den tidligere Brann-profilen tror ikke Nilsen vil få arbeidsro fremover, tross at han får fortsette som hovedtrener.

– Nei, det blir ikke ro. Her må de komme med kraftige tiltak med tanke på det sviktende oppmøte fra publikum i høst. Publikum har kommet med klare ytringer gjennom sine kanaler at de har ønsket et trenerskifte, så brann har en jobb å gjøre i å få folk til å tro på dette prosjektet inn mot neste år, sier han.