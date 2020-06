Etterlengtet Arsenal-seier

Mikel Artetas menn fikk endelig reise tilbake til London med tre poeng i lommen. The Gunners vant 2–0 borte mot Southampton torsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arsenals Eddie Nketiah scoret det første målet i 2-0-seieren mot Southampton torsdag. Foto: Mike Hewitt/Pool via AP/NTB scanpix

NTB

Burnley – Watford 1–0

Southampton – Arsenal 0–2

Etter koronapausen hadde Arsenal tapt borte både mot Manchester City og Brighton. Torsdagens 2-0-seier på St. Mary`s Stadium tente et ørlite håp om mesterligaplass kommende sesong.

Unggutten Eddie Nketiah scoret tidlig etter en gedigen keepertabbe av Alex McCarthy, før Joe Willock punkterte kampen med tre minutter igjen av ordinær tid.

Samtidig som Southampton tapte mot Arsenal, tok Burnley imot Watford på Turf Moor og vant 1–0 takket være scoring av Jay Rodriguez.

Ballen lå i nettet allerede sju minutter inn i kampen i Southampton da Granit Xhaka spilte gjennom en annen unggutt, Bukayo Saka. Han leverte ballen på sølvfat til Nketiah, som rullet ballen enkelt i mål. Men Saka lå en god meter i offside, og målet ble annullert.

Store sjanser

To minutter senere kom Pierre-Emerick Aubameyang alene med McCarthy. Gaboneren fyrte av et skudd Southampton-keeperen akkurat fikk en fingertupp på, og ballen traff tverrliggeren.

Vinnermålet til Nketiah kom i det 20. minutt. McCarthy tok seg altfor god tid med utspillet. Nketiah var på vakt og snappet ballen fra keeperen før han trillet inn sitt første mål for sesongen.

Nathan Redmond fikk en mulighet til å utligne 72 minutter inn i kampen, men skjøt knallhardt i nettveggen. Fem minutter senere gjorde reservekeeper Emiliano Martínez en fantastisk redning for å nekte Shane Long og Southampton utligning.

Stephens utvist

Oppgaven ble nærmest umulig for Southampton da Jack Stephens måtte av banen med rødt kort etter å ha felt Aubameyang.

Alexandre Lacazette tok frisparket etter den forseelsen og traff muren. McCarthy reddet da franskmannen skjøt igjen, før unggutten Joe Willock fulgte opp returen og noterte sin første scoring for Arsenal.

Arsenal ligger på 9.-plass i ligaen med 43 poeng, seks poeng bak femteplasserte Manchester United. Southampton har nå tapt ti kamper på hjemmebane denne sesongen og ligger på 14.-plass.

Jay Rodriguez ble matchvinner på Turf Moor torsdag. Foto: Peter Powell/Pool via AP/NTB scanpix

Burnley-seier

Burnley fikk en opptur med seier over Watford. Rodriguez satte ballen i nettet like etter at 2. omgang var i gang, men målet ble annullert for offside. Han fikk en ny mulighet etter 73 minutter og holdt seg på riktig side av linjedommerens flagg den gangen.

Burnley er ett poeng og to plasser bak Arsenal. Watford er på 16.-plass bare ett poeng foran Bournemouth og Aston Villa, som begge er på nedrykksplass.

(©NTB)