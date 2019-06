Kontroversiell scoring da Bodø/Glimt hedret Berg med seier i toppkampen

Stortalentet Håkon Evjen ble dagens mann for Glimt da han på bakerste stolpe enkelt bredsidet inn innlegget til Amor Layouni etter en snau halvtime.

Odd hevdet at ballen var ute, men fikk ikke gehør av assistentdommer Reidar Gundersen. TV-bildene visste derimot at hele ballen etter alle solemerker hadde krysset linjen og at målet følgelig ikke skulle blitt stående.

Klatret til 2.-plass

Odd hadde sine muligheter og fikk blant annet korrekt annullert en scoring for offside få minutter etter 1-0.

Istedenfor var det Glimt-supporterne som fikk grunn til å juble på ny. Etter 70 minutter var Ulrik Saltnes iskald alene mot Sondre Rossbach og doblet til 2-0.

I sluttminuttene fastsatte Philip Zinckernagel sluttresultatet til 3-0 på lekkert vis. Dansken utnyttet passivt forsvarspress fra Odd og tråklet seg innover straffeltet. Fra 15 meter banket han ballen sikkert i mål.

Resultatet sørget for at nordlendingene overtok 2.-plass i eliteserien fra nettopp Odd. Gultrøyene har ett poeng ned til telemarkingene på plassen under etter tolv spilte kamper.

Arild Berg hedret

Oppgjøret var nordlendingene første på eget kunstgress etter at Arild Berg gikk bort lørdag 22. juni.

Berg spilte 113 kamper for Glimt mellom 1993 og 2000. Før kampstart ble 43-åringen hedret med applaus. Etter tolv minutter fikk han på ny applaus da ble holdt opp et stort banner med ordene «Arild Berg førr evig».

Ved supportermarkeringen ble det fyrt opp et bluss. Vedkommende skal ha blitt kastet ut, noe som resulterte i at store deler av Glimts supportergruppe valgte å forlate Aspmyra i pausen.

