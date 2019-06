NICE: – For å være ærlig, så har jeg hørt at mange var skeptiske.

Maria Thorisdottir tar en kort pause, før hun raskt legger til:

– Det viktigste er at jeg aldri har vært skeptisk selv, jeg var aldri i tvil.

Det mange var skeptiske til, var om Norges midtstopper ville finne toppformen i tide til VM. En hjernerystelse satt henne ut av spill gjennom store deler av vinteren. Utover våren klarte hun aldri å spille seg inn i førsteelleveren til Chelsea, som jaget finaler både i Champions League og FA-cupen.

Thorisdottir dro til Frankrike med et syltynt kampgrunnlag. To 90-minuttere og et kvarter som innbytter var alt hun hadde med seg, pluss 90 minutter mot to guttelag i Moss før avreise.

Som om ikke det var nok, måtte hun stå over den siste testen like før VM mot Sør-Afrika med et problem i setemuskulaturen.

– Det er dette jeg har vært redd for. Er Maria Thorisdottir klar for å tåle et mesterskap etter den sesongen hun har hatt? Hun får ikke kamptrening nå heller, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Norges beste så langt

Aftenpostens ekspert, Lars Tjærnås var også en av dem som var usikre.

«Hvis Maria Thorisdottir må stå over, er midtforsvaret stødig nok, og er hun hundre prosent klar hvis hun spiller?» skrev han i vurderingen like før mesterskapet.

Fakta: Maria Thorisdottir Født: 5. juni 1993. Kommer fra: Klepp på Jæren. Er datteren til Thorir Hergeirsson, som er landslagssjef i håndball (kvinner). Klubber: Klepp og Chelsea Landskamper/-mål: 35/1 Meritter: Vant serien og cupen med Chelsea i 2017/18-sesongen. Vant Algarve Cup med Norge i år. Aktuell: Er midtstopper på Norges VM-lag. Spilte også VM 2015 og EM 2017. Var også en meget lovende håndballspiller, og hun spilte på toppnivå for Sola og Stabæk.

Tre kamper senere ser bekymringen ut til å være borte hos de fleste. I oppsummeringen etter gruppespillet gir Tjærnås karakteren 7 (på en skala fra 1 til 10) til midtstopperen, og beskriver henne som «lagets beste spiller så langt».

På TV 2-børsen har hun fått 6,67 i snitt, mens snittet hos VG er 6 så langt.

– Jeg trente ekstremt godt i Chelsea og har en veldig god treningshverdag der. Det er ingen som har vært der og sett meg, er forklaringen Thorisdottir gir på de gode prestasjonene.

Hun legger ikke skjul på at det er godt å slå til når det virkelig gjelder.

Den beste atleten

Også stoppermakker Maren Mjelde slet med skader gjennom vinteren.

– Vi har hatt dette VM som en gulrot og stor motivasjon. At vi har gjort det bra sammen gir stor motivasjon og selvtillit inn mot neste kamp, sier Thorisdottir før åttendedelsfinalen mot Australia.

Kaptein Mjelde sier at hun aldri tvilte på at klubbvenninnen skulle komme i godt slag til sommeren.

– Hun er kanskje den beste atleten vi har på laget, så den fysiske formen var jeg aldri bekymret for. Så tror jeg også det gjør det lettere for oss på banen at vi har en så god relasjon, sier Mjelde.

For trener Martin Sjögren kommer heller ikke de gode prestasjonene som en overraskelse.

– Jeg var aldri i tvil. Maria har vært veldig god for oss over lengre tid. Jeg er ikke overrasket over at hun er så god.