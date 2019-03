Her har tre norske jenter skrevet svensk idrettshistorie etter ellevill finale

Sammen med Ingrid Bjonge (24) og Ingebjørg Kvaal-Knutsen (19) fikk Selbekk være med på en utrolig bandyopplevelse, da Västerås SKs damelag tok sin aller første sluttspillgull. Og SM-gullet ble sikret på en ellevill måte.

Med tidenes første straffekonk i en svensk sluttspillfinale på damesiden. Og enda mer spesielt: Med tilskuerrekord på 6.500 tilskuere på Studenternas IP - mekka for de bandygale svenskene.

– Alt var veldig kult. Jeg har aldri fått spille på Studenternas og det var veldig spesielt å få oppleve, sier Selbekk.

Hun bommet selv på sin straffe, etter å ha truffet stolpen i en målfattig straffekonk der Västerås-keeper Sarah Carlström ble den store helten med å redde alle straffene i 2-0-seieren. Carlström tok også en straffe i ordinær tid, der også Selbekk scoret kampens 2-0-mål.

Spiller for 150 tilskuere

Trioen ble dermed historisk på mange måter på direktesendt TV. Lagets første gull, publikumsrekord og for første gang tre nordmenn i en SM-finale.

Jentene, som alle kommer fra Bærum, har tidligere herjet for Høvik og Haslum. Så - i 2013 - flyttet Selbekk til Västra Götaland for å spille for Kareby. Hun var bare 16 år, men følte hun trengte nye utfordringer.

– Jeg flyttet for å få utfordret meg og komme til et høyere nivå. Svenskene er best i verden i bandy, men man må ta noen sjanser. Det var ingenting å være redd for. Jeg flyttet også med to kompiser, forteller Selbekk.

Der ble det to SM-gull, men det tredje skulle bli det mest spesielle gullet. Uker etter at seriegullet var i boks, endte tidenes mest sette kvinnefinale med dramatisk seier. Nå har ingen nordmenn flere SM-gull i bandy enn Selbekk, med sine tre.

– Det blir unikt hver gang man vinner. Man blir i hvert fall ikke lei av å vinne! Det blir kulere og kulere for hver gang, sier hun.

Västerås-jentene spiller til vanlig for 150 tilskuere, men siden herrelaget også kvalifiserte seg for cupfinale, ble det mobilisert. 6500 tilskuere var en del hakk opp fra den normale stemningen de har på kampene sine.

Var nervøs

– Det var veldig forskjell og veldig kult å få oppleve hvordan herrene har det. Ordentlige fans som synger hele kampen, forteller Selbekk.

22 år gamle Kvaal-Knutsen vant sitt første SM-gull på første forsøk.

– En mektig opplevelse med all den støtten fra tribunen. Det var kjempestort, utrolig spennende og kult. Jeg var nervøs, sier Kvaal-Knutsen.

– Nervøs?

– Man får litt prestasjonsangst når så mange ser på og kampen går på TV. Det var en viktig match og det er dette vi har jobbet for hele sesongen. Vi hadde ikke vært fornøyd om vi ikke tok det helt frem, men heldigvis har vi har en utrolig målvakt som reddet alle straffene, samt en i kampen. Det er en trygghet i at hun presterer bra under press, sier hun.

Hun roser bandykulturen i øst og mener Norge har noe å lære der.

– Feiret i hele natt

– Det er utrolig kult og stort. Man føler at man blir verdsatt, ivaretatt og får oppmerksomhet for det man gjør. Svenskene kan bandy og man utvikler seg på en helt annen måte enn i Norge. Her er det mer seriøst fra tidlig alder, mer penger og større støtteapperat. De legger mer sjel i det, sier 19-åringen.

Etter kampen ble det feiring på et innleid lokale i byen. Mye feiring. Selv om herrelaget tapte sin kamp.

– Vi dro rett til Västerås og feiret i hele natt, humrer Kvaal-Knutsen.