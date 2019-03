Johannes Thingnes Bø kan endelig slippe løs følelsene: – Det har jeg lagt et lokk på

HOLMENKOLLEN: Søndag avsluttet Johannes Thingnes Bø en eventyrlig verdenscupsesong med nok en seier da han gikk til topps på fellesstarten i Holmenkollen.

Det var hans 16. verdenscupseier for sesongen. Ingen skiskytter har noen gang tatt flere triumfer i løpet av én sesong.

– Jeg er utrolig stolt over det jeg har fått til. Nå kan jeg endelig tenke over hva jeg har gjort. Det har jeg ikke fått gjort tidligere denne sesongen, sa Bø etter seieren.

Etterpå ventet pizza og feiring med familien på hotellet.

Ellevill på standplass

Det hele begynte med seier på sprinten i slovenske Pokljuka 7. desember. Resten av sesongen har så å si vært en parademarsj for 25-åringen.

Da seier etter seier ble sikret, begynte også praten om han kunne ta rekorden for antall seier i løpet av én verdenscupsesong.

Den sikret han allerede da han vant lørdagens jaktstart. Han var imidlertid ikke fornøyd med «bare» 15 seire. Perfekt skyting med 20 treff av 20 mulige og imponerende fart i sporet sørget for et perfekt hat trick i Kollen, med seier på sprint, jaktstart og fellesstart.

– Det er litt komisk rett og slett – det å avslutte med kanskje det beste rennet denne sesongen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Skal nyte suksessen

I tillegg reiste han hjem fra VM i Östersund med gullmedaljer fra stafett, mixedstafett, single mixedstafett, sprint og sølvmedalje på jaktstarten.

Den siste seieren i Kollen ble dermed punktum for en fantastisk sesong.

– Jeg kommer nok til å bruke litt tid for meg selv oppe i hodet for å klare å fordøye alt dette, sa han etterpå.

Bø antar at det vil komme en liten utladning når han endelig får slappet av.

– Jeg kommer til å våkne med et smil hver eneste dag. Jeg er veldig takknemlig for det jeg har fått til.

Neste sesong er det VM i Anterselva. Etter seieren i Kollen ønsket ikke stryningen å tenke særlig på hvordan han i all verden skal kunne følge opp etter det han har gjort i vinter.

– Nå skal jeg tenke på alt jeg har gjort denne sesongen her. Det har jeg lagt et lokk på frem til i dag. Nå skal jeg virkelig klappe meg selv på skulderen og legge meg med kona og verdenscuppokalen.

Hvordan skal konkurrentene nærme seg?

Tyske Arnd Peiffer ble nummer to på fellesstarten. Han og resten av konkurrentene har etter alt å dømme en enorm jobb foran seg om de ønsker å hamle opp med Bø neste sesong.

– Langrennstiden hans er alltid utrolig, men i dag var han perfekt på standplass. Noen dager sliter han mer, men han er så sterk i sporet at selv om han alltid får noen problemer, så vinner han. Det er vanskelig å slå ham, men jeg klarte det én gang i år (på normaldistansen i Östersund-VM, jour.anm.), så jeg kan være veldig stolt av det. Når du har slått Johannes, så har du slått den beste, sa Peiffer.

– Hva skal til for at du slår han oftere neste sesong?

– Jeg behøver perfekt form, perfekte ski, perfekt skyting og en perfekt dag. Da er det kanskje mulig.

Johannes’ storebror Tarjei Bø endte på tiendeplass på fellesstarten. Han mener det spesielt finnes ett område konkurrentene kan nærme seg lillebroren.

– Man må nærme seg spesielt på det fysiske. Det er der han legger grunnlaget for alt, selv om det kanskje er litt feil å si i dag etter oppvisningen på skytingen, sa Tarjei Bø.

– Han har vist at han er som alle andre på skytingen. Fysisk er det et stykke å gå for oss andre. Det er masse teknisk å hente. Han er sterk, stabil og gjør masse på skiene som vi andre sliter med å få til, la han til.